Almeida confirma que Henríquez de Luna "no iba a ir en la lista" y le reprocha su despedida a través de "redes sociales"

Publicado 15/04/2019 13:05:30 CET

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal del PP y candidato de esta formación a la Alcaldía, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este lunes que Íñigo Henríquez de Luna "no iba a ir en las listas" de cara a los próximos comicios, y le ha reprochado que su despedida haya sido a través de las redes sociales.

"Después de 24 años de ir en las listas del Partido Popular es cierto que se ha producido una renovación y que Íñigo Henríquez de Luna no iba a ir en la lista para las próximas elecciones municipales", ha apuntado tras conocerse que Henríquez de Luna deja el acta de concejal y se da de baja en el partido.

Así, ha indicado que en este "proceso de renovación combinado con experiencia" se ha considerado que Henríquez de Luna "no debía ir en esta lista", y Almeida ha agradecido su "buen trabajo en el ámbito del Partido Popular" así como "en los diferentes puestos que ha ocupado".

No obstante, el portavoz 'popular' ha lanzado que "quizás no es la mejor forma despedirse por las redes sociales". "Creo que la propia trayectoria de Íñigo en el Partido Popular merecía una despedida por su parte que no se limitara simplemente a un tuit en las redes sociales o a que el resto de sus compañeros, porque yo me considero compañero de Íñigo Henríquez de Luna, nos hayamos enterado por twitter", ha apuntado.