Almeida confirma el inicio de contactos para transformar 2.000 oficinas en viviendas dentro de la almendra central

Archivo - Fachada de un bloque de viviendas, a 29 de octubre de 2024, en Madrid (España). Almeida, ha informado este martes, 29 de octubre, que presentará en dos semanas el Plan Especial de Protección del Ámbito Residencial en la Ciudad de Madrid con el o - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha confirmado el inicio de contactos para transformar 2.000 oficinas en viviendas dentro de la almendra central bajo el paraguas del Plan Reside.

"Como consecuencia de la aprobación del Plan Reside en estos momentos se nos ha solicitado la capacidad de transformación de oficinas en viviendas en esta ciudad. Son aproximadamente en el entorno de las 2.000 viviendas en edificios ya construidos en la ciudad dentro de la almendra central", ha detallado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

El alcalde ha confirmado que ya se han iniciado los contactos por parte del área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, abanderada por Borja Carabante y ha puesto en valor el volumen, 2.000 viviendas, lo que le ha servido para remarcar el peso de la colaboración público-privada.