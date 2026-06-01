Almeida contesta a Maestre que la entrega de Llaves de Oro "no se mancomuna" y le insta a ganar elecciones para decidir

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, entrega la Llave de Oro de la Villa de Madrid a la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, a 17 de abril de 2026, en Madrid (España). La líder opositora ve - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha contestado a la izquierda que no acepta lecciones de protección de derechos humanos venidas de estos grupos y que la entrega de Llaves de Oro de la ciudad "no se mancomuna", para instar a la portavoz de Más Madrid y jefa de la oposición, Rita Maestre, a ganar elecciones para decidir a quién le entrega los reconocimientos.

Lo ha defendido desde el centro cultural situado en los subterráneos de la calle Goya después de que Más Madrid y PSOE hayan presentado alegaciones al Reglamento de Protocolo y Ceremonial, los primeros para que sea el Pleno de Cibeles el que avale la entrega de la máxima distinción de la ciudad y los segundos para blindar la presencia de la oposición en los actos oficiales del Ayuntamiento.

Almeida ha contestado a la prensa que no apoyarán la propuesta de Más Madrid porque "quien va dando palmas a la Llave de Oro del presidente colombiano, Gustavo Petro, y no se presenta en la de María Corina Machado (la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025) no puede dar una sola lección de protección de derechos humanos".

Él, como alcalde, entregó la Llave de Oro a Petro cumpliendo su obligación institucional, a pesar de diferencias que le separan son ciclopédicas y siderales con Gustavo Petro". "Pero cumplí mi obligación institucional, como cumplí mi obligación institucional yendo a María Corina Machado y Rita Maestre fue a dar palmas a Gustavo Petro y, sin embargo, no fue a la entrega de las Llaves de Oro a María Corina Machado", ha remarcado.

También ha contrastado que María Corina Machado "es premio Nobel de la Paz y Gustavo Petro hoy ha puesto en duda y dice que no acepta los resultados de las elecciones de Colombia". "Así que, Rita Maestre, menos lecciones. Lo que tiene que hacer es ganar las elecciones y gobernar y cuando gane las elecciones y gobierne, además podrá tomar estas decisiones", ha instado a la jefa de la oposición.

"Pero lo que no pretenderá Rita Maestre es que el Gobierno del Ayuntamiento de Madrid esté mancomunado entre quienes gobernamos y quienes están en la oposición. Esto no es una mancomunidad, aquí quienes gobernamos somos los que ganamos las elecciones y tenemos la capacidad de formar gobierno y quienes están en la oposición lo que tienen que hacer es controlar la acción del gobierno, como no puede ser de otra manera", ha remarcado.

La próxima Llave de Oro que se entregará por parte de la ciudad de Madrid será este sábado antes de la misa que oficiará el Papa León XIV en la Plaza de Cibeles.