Almeida contesta a MM que primero debe condenar "violencia política" aquí para después hablar de la de otras partes

Más Madrid despliega una bandera de Palestina y pancartas en el Edificio de Grupos: "Sí, es un genocidio". - EUROPA PRESS

Ataca a sus "primos hermanos" de Podemos, "que han hecho de la apología de la violencia política una forma de estar en política"

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha contestado al portavoz adjunto del principal grupo de la oposición, Eduardo Rubiño, que primero debe "condenar la violencia política en las calles de Madrid" y después ya hablar "de la violencia que está pasando en otras partes del mundo".

Almeida se ha posicionado así desde el distrito de Arganzuela después de que Más Madrid haya adelantado que pedirá en el Pleno de Cibeles de este mes "la condena del genocidio en Gaza" con una proposición que utilizará "los mismos términos" que se emplearon el 26 de abril de 2022 para referirse a la invasión rusa de Ucrania y que fue aprobada por unanimidad.

El regidor ha replicado que en el penúltimo Pleno "Más Madrid votó en contra de condenar la agresión a dos vocales vecinas de Vox en esta ciudad, no en Gaza", concretamente en las fiestas de Puente de Vallecas. La proposición de urgencia de Vox salió adelante con el apoyo del PP, la abstención del PSOE y el rechazo de Más Madrid.

"¿Qué me está diciendo a mí Más Madrid? ¿Qué lecciones pretende dar? ¿De verdad es un parámetro moral el de Más Madrid? ¿Es un parámetro moral el de sus primos hermanos Irene Montero e Ione Belarra, que han hecho de la apología de la violencia política una forma de estar y de entender la política? ¿De verdad nos van a dar alguna lección?", se ha preguntado.

"Para empezar a condenar el genocidio en Gaza, que ellos defienden que hay, que condenen las agresiones que se producen en las calles de Madrid y que voten a favor de condenar la violencia política que hay en las calles de Madrid. Y hubo violencia política cuando se agredió a dos mujeres simplemente por el hecho de ser Vox. El día que Más Madrid condene la violencia política en las calles de Madrid, que hable de la violencia que está pasando en otras partes del mundo", ha reaccionado.