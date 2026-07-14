Almeida cree que España sí puede ganar "posiblemente al mejor equipo del mundo que hay en estos momentos"

Marc Cucurella, de la selección española - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, cree que España puede ganar esta noche a Francia, "posiblemente al mejor equipo del mundo que hay en estos momentos".

Almeida, que seguirá el encuentro desde la pantalla de Plaza de Colón, confía en que España pueda disputar la final del domingo porque hasta ahora ha hecho "un buen Mundial" con "un equipo serio, contundente, firme".

"Tenemos motivos para saber que podemos ganar posiblemente al mejor equipo del mundo que hay en estos momentos que es Francia. Del centro campo para arriba, creo que como Francia no hay equipo más potente en el mundo y que es muy difícil superarles. Vienen de ganar el Mundial de 2018, de jugar la final del Mundial de 2022, pero también vienen de perder con España la final de la Eurocopa y la final de la Nations League", ha analizado.

Por eso España tiene "motivos para confiar y pensar que se puede ganar". En todo caso será "un partido complicadísimo y dificilísimo". Se podrá seguir en las dos pantallas en Madrid Río y en la de Colón. En esta última van a tratar de "optimizar el aforo para que pueda acudir el mayor número de personas posible", sin olvidar que las de mayor capacidad están en el Puente del Rey, en Madrid Río.