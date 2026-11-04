Almeida cree que "hoy la política es un poco mejor" con la dimisión de Puente y que lo hace por razones electorales

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comparece a petición propia ante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, en la Sala Constitucional del Congreso, a 3 de noviembre de 2026, en Madrid (España). Puente ha solic - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, cree que "hoy la política es un poco mejor en España" con la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes, una decisión que encuadra en razones "simplemente electorales", para insistir en que tenía que haberse ido tras la tragedia ferroviaria de Adamuz.

"La salida de la política de Óscar Puente nos mejora a todos en el ámbito de la política y en el ámbito de las instituciones", ha opinado en una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press, donde ha subrayado que no todos son iguales porque el ahora dimitido tenía que haber dado este paso antes.

Almeida tiene claro que Puente "nunca debió ser ministro de Transportes" y que esta decisión no le honra "sino que le deshonra" porque "las razones por las que dimite son simplemente electorales". "Deben ser nefastas las encuestas que tienen en Moncloa y por eso al final le acaban dimitiendo", ha lanzado.

Sí cree que en la comparecencia de ayer "dijo una verdad y es si no hay presupuestos no puede invertir ni adaptarse a la realidad que en cada momento hay, es decir, la falta de presupuestos tiene consecuencias".

"Óscar Puente ayer le dijo a los españoles no votéis a Pedro Sánchez el 29 de noviembre, no dejéis que os siga mintiendo, no dejéis que siga aprobando o gobernando sin presupuestos. Y es cierto, va a ser un trabajo duro, va a ser un trabajo laborioso, no va a ser sencillo recuperar la situación de nuestras infraestructuras", ha asumido el alcalde pero "es imprescindible y hay que hacerlo, y como es imprescindible y hay que hacerlo, tendrá que ser quien sepa hacerlo".

ALMEIDA: "TENDRÁ QUE SER QUIEN SEPA HACERLO"

"Hay unos que han demostrado que ya no saben hacerlo y, por tanto, que se aparten, por favor, y que nos dejen a aquellos que tenemos la capacidad de poder hacerlo, que tenemos la capacidad de poder gestionar, como Alberto Núñez Feijóo, que ha demostrado a lo largo de sus años como presidente de la Xunta de Galicia que es capaz de gestionar, de aprobar presupuestos, de saber hacer las cosas y dar soluciones a los problemas", ha defendido.

El regidor ha instado a no engañar a los españoles, ni "tratarles con un manual", en alusión indirecta a Pedro Sánchez, para reiterar que hay que "dejar que sean los que saben los que lo hagan