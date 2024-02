Almeida cree que hubiera sido un "detalle de lealtad institucional" de Urtasun reunirse antes con él que con Más Madrid

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado que hubiera sido un "detalle de lealtad institucional" por parte del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, haberse reunido antes con él que con el grupo municipal de Más Madrid para abordar las talas de árboles en el entorno del Paisaje de la Luz, próximo a la estación de Atocha.

"Creo que hubiera sido un buen detalle de colaboración y de lealtad institucional que el ministro, antes de reunirse con un grupo municipal del Ayuntamiento de Madrid, por mucho que pertenezca a su partido político, lo lógico es que se hubiera reunido antes con el alcalde de Madrid", ha valorado el regidor en rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Así, ha defendido que cuando Urtasun pidió una reunión el Ayuntamiento accedió "inmediatamente" y lo cierto es que "el ministro no quiso estar en esa reunión sino que dijo que tenía que ser una reunión de carácter técnico", a la que acudieron los directores generales de Bellas Artes y de Patrimonio Cultural.

Almeida ha lamentado "profundamente" que el ministro haya entendido que los contactos con el Ayuntamiento de Madrid se tengan que hacer "con un grupo municipal" y considera que esta no es "una buena forma de cooperar ni de entender la lealtad institucional".

"Yo siempre voy a estar en la solución y no en la generación de problemas y conflictos. Ahí es donde me va a encontrar el Gobierno de España, y lo he demostrado, me han encontrado en Operación Campamento y en la defensa de la candidatura el otro día en Bruselas al AMLA", ha defendido.

Por ello, ha asegurado que no va a entrar en "conflictos artificiales e innecesarios", aunque ha asegurado que sería conveniente que Urtasun dijera "lo mismo en público que en privado", guiado por un "interés partidista".