Almeida cree que lenguas cooficiales en el Congreso no es "diversidad" sino la "necesidad" de Sánchez de ser presidente

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado que el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados no es un "reconocimiento de la diversidad" sino de la "necesidad" del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de mantenerse en el cargo.

En declaraciones a los medios de comunicación desde la Casa de Campo este martes, Almeida ha valorado que es importante "ser coherente" y se ha preguntado por qué si el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, y el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont hablan español en Bruselas no pueden hacerlo en el Congreso.

"Si Yolanda Díaz y Puigdemont hablan en español en Bruselas, ¿por qué no pueden en el Congreso de los diputados? ¿O qué pasa? ¿Se lo tenemos que pagar los españoles cuando les apetezca la traducción simultánea? Cuando hablan entre ellos, como tienen que pagar de su bolsillo, no hay traducción", ha censurado el alcalde de Madrid.

Así, considera que Sánchez ha tenido "mucho tiempo" para aprobar el uso de lenguas cooficiales en la Cámara Baja. "Cada vez que lo ha podido hacer se ha echado para atrás y ahora le ha entrado la urgencia. No es porque crean en una España diversa sino sencillamente porque necesitan los votos de nacionalistas", ha asegurado, a lo que ha añadido que en el Congreso "no ha habido ningún problema por no usar las lenguas cooficiales".