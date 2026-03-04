Almeida cree que el 'no a la guerra' de Sánchez es "una pamema" y que sólo busca "confrontar con Trump"

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i) saluda al presidente de Estados Unidos, Donald Trump (d), antes de la ceremonia de firma del plan de paz para Oriente Próximo, a 13 de octubre de 2025, en Egipto. - Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa - Archivo

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, cree que el 'no a la guerra' del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es "una pamema" porque "lo único que le interesa" de verdad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es "poder confrontar" con él.

Ha sido la reacción de Almeida en una entrevista en 'Onda Madrid', recogida por Europa Press, después de que Sánchez haya trasladado este miércoles que la posición de España en el conflicto de Estados Unidos e Israel contra Irán es "no a la guerra" asegurando que no teme las "represalias" por mantener esta postura.

"A Pedro Sánchez el 'no a la guerra' le es completamente indiferente. Él con ese discurso que ha hecho lo único que ha dicho a los españoles es que su proyecto sigue siendo el del muro, el de la confrontación, es una oportunidad magnífica para tratar de desviar el interés de los problemas reales que tiene España", se ha posicionado el alcalde, después de apuntar a la detención que ayer se produjo de un alto cargo del Ministerio de Medio Ambiente.

Almeida tiene claro que Sánchez "lo único que le interesa de Trump es poder confrontar". A él le hubiera gustado que el presidente del Gobierno sí hubiese hecho una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa "cuando Nicolás Maduro amañó las elecciones" venezolanas.

Ya con el foco en Irán, el alcalde ha declarado que Sánchez ha venido sosteniendo que "está contra el régimen de los ayatolás" pero para preguntarse "¿qué ha hecho el Gobierno de España para acabar con el régimen de Irán? "Porque si está tan en contra del régimen de Irán, yo puedo entender que él diga que la guerra no es la solución pero si tú estás tan en contra del régimen de Maduro y en contra del régimen de Irán, ¿qué ha hecho tu gobierno durante todos estos años para, de una forma u otra, poder devolverle la libertad a los venezolanos y a los iraníes?", se ha preguntado.

En el caso de Venezuela lo que hizo fue "enviar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero a que pudieran hacer sus negocios pero en el caso de Irán ni siquiera envió a Zapatero". Por todo eso cree que la postura de Sánchez con el 'no a la guerra' es "una pamema" que lanza con "un tono impostado absolutamente artificial" y que esconde que "es un presidente que está en las últimas" que "juega con la desesperanza de los españoles".