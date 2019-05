Almeida cree que Pepu Hernández tiene "un serio problema" para ser candidato tras las informaciones de sus obras

Publicado 24/05/2019 14:26:55 CET

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, considera que el candidato socialista al Consistorio, Pepu Hernández, tiene "un serio problema" para ser candidato debido a las informaciones según las cuales Hernández amplió sin licencia su casa de 501 metros cuadrados junto a la calle de Alcalá en 1998.

De esta forma, según ha informado OkDiario, el inmueble se situaba fuera de ordenación y no se adecuaba al Plan General de Ordenación Urbana de 1997.

Desde Usera, Almeida ha hecho un llamamiento para que Hernández "desmienta de forma creíbe esas informaciones", pues "por ahora no ha aportado ningún elemento para desmentir". "Ayer dijo que no era consciente. Tiene un problema serio para ser candidato a la Alcaldía, y PSOE debe pensar que no pueden aplicar distintos criterios sobre si se es de ese partido o de otro", ha apuntado a continuación.

Por ello, ha señalado que "debería plantearse si reúne las condiciones de ejemplaridad" necesarias para el cargo, pues "no se pueden calificar de obras menores". "Pagó con dinero negro supuestamente y tiene que plantearse si concurren en él esas condiciones para concurrir por la Alcaldía", ha expresado.

En esta línea, ha indicado que "como no sea capaz de desmentir de forma rotunda, que ayer no fue capaz, no corresponde con el nivel de ejemplaridad mínimo".