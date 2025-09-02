Almeida cree que Sánchez acabará en Waterloo para seguir de presidente después de enviar a Illa a "postrarse de hinojos"

Está convencido de que "decadencia" de Cataluña responde a "decisiones malísimas, por no decir delictivas", desde hace 10 años

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acabará yendo a Waterloo, haciendo todo lo que haga falta para no salir de Moncloa porque "no tiene escrúpulos ni límites", después de que hoy haya enviado al presidente catalán, Salvador Illa, a "postrarse de hinojos" ante Carles Puigdemont.

"Pedro Sánchez va a mandar a Waterloo a cualquiera que sea necesario con tal de que él siga siendo presidente del Gobierno. Ha mandado a un tipo que está en la cárcel, Santos Cerdán, a un tipo como (José Luis) Rodríguez Zapatero, que entre viaje a Venezuela y viaje a Venezuela ha encontrado tiempo para ir a Waterloo", ha ironizado desde Orcasitas (Usera).

Y ahora, "como tampoco le gusta Zapatero a Puigdemont", manda a Illa "a postrarse de hinojos". "Y si esto tampoco resulta, por supuesto que Sánchez irá a Waterloo, esto no admite discusión, ni admite duda alguna. Por supuesto que se hará esa foto si lo considera necesario para seguir siendo presidente del Gobierno porque no tiene escrúpulos ni límites", ha rechazado. En contra, él y su partido sí ven límites, concretamente "el Estado de Derecho".

LA "DECADENCIA" DE CATALUÑA

Martínez-Almeida incluso se ha referido a la "decadencia" de Cataluña, que responde a "decisiones malísimas, cuando no delictivas" tomadas desde hace diez años, un posicionamiento que coincide con la reunión entre Illa y Puigdemont en Waterloo.

"Hemos escuchado a Salvador Illa prácticamente desde que fue investido presidente de la Generalitat repetir ese discurso del Madrid insolidario, del Madrid del dumping fiscal, del Madrid de la capitalidad, echándonos la culpa de lo mal que le va a Cataluña. Y a Cataluña le va mal porque hoy Salvador Illa va a ver a Puigdemont, tan sencillo como eso", ha argumentado.

Para Almeida, la "decadencia" de Cataluña, que "es obvia", no responde "ni a los bajos impuestos de Madrid, ni a lo que se está consiguiendo, ni a la capitalidad" sino a que "en 2014 Artur Mas hizo un referéndum ilegal y después vino Carles Puigdemont, que dio un golpe de Estado el 1 de octubre de 2017". "Responde a que después vino Quim Torra, el que llamaba 'bestias taradas' a los españoles", ha indicado el regidor.

"Y después de él vino Pere Aragonès y ahora tenemos a Salvador Illa, que cree que el éxito y el futuro de Cataluña pasan por ir a ver a Puigdemont a Waterloo pero las sociedades no se construyen desde la pacificación de ir a ver a un prófugo de la justicia sino desde la generación de las mejores condiciones para que los catalanes puedan sacar todo su talento", ha defendido.

"HABLARÁN DE TODO MENOS DE LOS CATALANES"

El alcalde madrileño está convencido de que Illa y Puigdemont hablarán "de todo menos de lo que hacen los catalanes". "Salvador Illa no va a resolver los problemas de los catalanes sino que va a resolver los problemas de Pedro Sánchez y sus problemas como presidente de la Generalitat", ha aseverado.

Y esa, en su análisis, "es la razón última de la decadencia que desde hace tantos años vive Cataluña porque los políticos catalanes están más centrados en ellos mismos y en encontrar salidas a los problemas que ellos han creado que en encontrar soluciones a los problemas de los catalanes".

En este punto, Almeida ha instado a Illa a abandonar el "ejercicio de victimismo continuo" dado que la "decadencia" de Cataluña responde a que "llevan 10 años los políticos en Cataluña tomando decisiones malísimas, por no decir delictivas".