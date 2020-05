Almeida critica "bajeza moral" de declaraciones de Simancas y las enmarca en una estrategia de la izquierda contra Ayuso

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha cargado contra la "bajeza moral" de las declaraciones del diputado socialista Rafael Simancas y las ha enmarcado en una estrategia de la izquierda contra el gobierno de la Comunidad, en la que no ha incluido a los grupos municipales.

Almeida ha tildado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de "inadmisibles" las palabras de Simancas. "Vamos a hablar con claridad: ¿por qué España está en cifras tan altas de contagiados y de fallecidos por la Covid-19? Porque en España está la Comunidad de Madrid, que es la tercera región del mundo en letalidad por el coronavirus", declaró ayer el diputado.

El primer edil madrileño ha contrastado las peticiones que hace el Gobierno de la Nación a la lealtad y la unidad cuando desde uno de los partidos que conforman el Ejecutivo salen palabras así, "tratando de estigmatizar".

Y además ha considerado que es un planteamiento que puede ser rebatido. "No queremos estigmatizar a otras comunidades por tener un mayor porcentaje de mortalidad e infectados que están gobernadas por el PSOE. No es lo que debemos hacer, no podemos estar tirándonos los trastos cuando la gente sigue muriendo e infectándose" y mientras la ciudadanía sigue confinada.

Cree el regidor que responde a una "estrategia de la izquierda en la Comunidad, no en el Ayuntamiento, pensando que la mejor forma de salir de la crisis es desestabilizar al Gobierno de la Comunidad". "La crítica siempre es legítima para salvar vidas, no para desestabilizar un gobierno" en esta situación, ha destacado Almeida, que se ha referido a unas declaraciones del grupo parlamentario de Más Madrid, partidarios de "buscar fórmulas para acabar con este Gobierno".

Martínez-Almeida ha pedido a la izquierda que "aguanten un poco, que no hagan aún política de tierra quemada" porque se debe seguir "colaborando para salir de la pandemia". En la misma línea ha ido la vicealcaldesa, Begoña Villacís, que ha defendido que tanto ella como el alcalde están haciendo algo que "no es fácil en política" y que no es otra cosa que "ser leales institucionalmente" porque "los madrileños son lo más importante".

Villacís ha llamado a dejar a un lado los "cálculos electoralistas" y ha hecho gala de "prudencia", antes de cargar contra la forma de hacer política de Simancas, que le resulta "inútil, vacía y estéril", junto a "otras hazañas del PSOE, como el tuit contra la gestión de la Comunidad, calificaba de "irresponsable". "No es el momento. Hay que ser autocríticos porque ni la política ni la ciudadanía se merecen esto sino algo más de altura", ha zanjado.