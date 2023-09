Almeida critica que Díaz "rinda" el estado de derecho a un "prófugo" y asegura que PP no se va a reunir con Puigdemont

Considera que el viaje de Díaz es "una ignominia"



MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, "rinda" el estado de derecho a un "prófugo de la justicia", en referencia a su reunión con el expresidente catalán Carles Puigdemont, y ha asegurado que el PP no se va a reunir con él.

En declaraciones a los periodistas desde el Hotel Four Seasons, el alcalde ha defendido este martes que el PP "no se va a reunir con Puigdemont" y "no va a ir a Bruselas a sentarse con un prófugo".

Si bien es cierto que ha afirmado que el PP ya ha manifestado su intención de hablar con Junts, ha enmarcado esta reunión en su intención de decirle a Junts que no van a "traspasar los límites de la Constitución" ni van a "quebrantar la igualdad de los españoles para que Alberto Núñez Feijóo sea presidente".

"Sentarse no quiere decir que el mensaje sea de rendición incondicional que es lo que ha hecho Yolanda Díaz", ha explicado.

En el caso de la reunión de la vicepresidenta con el líder catalán, Almeida ha criticado que Díaz, con esta visita, ponga en cuestión "la separación de poderes que tiene que haber en un estado democrático" como el de España.

"¿Cómo puede una vicepresidenta del gobierno afear la trayectoria de nuestros órganos judiciales reuniéndose con un prófugo de la justicia?", se ha preguntado el regidor, quien considera que esto es motivo de cese o dimisión si tuviera "un mínimo de dignidad".

"Yolanda Díaz rinde incondicionalmente el estado del derecho a un prófugo de la justicia", ha censurado el alcalde, quien ha criticado que esto lo ha hecho con "la complicidad" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Sánchez lo admitió y lo toleró. Porque si Pedro Sánchez entiende que uno no se puede reunir con un prófugo de la justicia lo que tiene que hacer es cesar inmediatamente, que es su competencia, a Yolanda Díaz", ha valorado.

Por ello, Almeida considera que el viaje de Díaz es "una ignominia", ha censurado que con su acción "pisotee el poder judicial" y que lo haga por "permanecer en el cargo a toda costa".