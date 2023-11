Almeida critica falta de información en llegada de migrantes a Carabanchel e insiste en que Madrid es "solidaria"

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado este viernes la falta de información sobre la llegada de inmigrantes el Cuartel de Carabanchel y ha insistido en que Madrid es una ciudad "solidaria y abierta".

Así lo ha trasladado ante los medios de comunicación de que la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, anunciara que el Cuartel General Artega podrá comenzar a recibir migrantes trasladados desde Canarias desde el próximo martes, siendo su capacidad máxima unas 1.400 personas.

"Pues nada, me entero por ustedes que parece ser que el cuartel de Carabanchel va a abrir el martes que viene. Desde el primer momento he dicho que Madrid es una ciudad solidaria y abierta, que nosotros sabemos que si hay que acoger inmigrantes estamos dispuestos a ello, como no puede ser de otra manera, pero que han fallado la información por parte del Gobierno de España", ha afirmado el alcalde de Madrid.

Sin embargo, Almeida ha insistido en la importancia de saber cuáles son los criterios de distribución de los inmigrantes que están llegando a la península. "Canarias no puede soportar por sí sola esa presión, que tenemos que ser todos solidarios, pero yo sí quiero saber cuáles son los criterios de distribución, porque el otro día el ministro (José Luis) Escrivá dijo que se iban a crear 4.000 nuevas plazas, pero de esas 4.000 nuevas plazas, más del 50% se distribuyen entre Madrid y entre Alcalá de Henares", ha señalado.

Considera Almeida que en la reunión que tuvieron las comunidades autónomas y las principales ciudades con Escrivá el ministro dio "muy pocas explicaciones" e hizo "muy pocas aclaraciones".

"Es muy difícil que desde las administraciones podamos darnos una idea cierta tanto de los criterios de distribución, de cuál es la situación y el horizonte temporal de estos inmigrantes, y en su caso los recursos que vamos a tener que destinar, y estoy seguro de que lo tendremos que hacer al final, de nuestros propios servicios públicos", ha criticado el regidor de la capital.