Almeida critica el "ninguneo constante" del Gobierno al denegarle "sin razón" ayudas reclamadas por 'Filomena'

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado este jueves el "ninguneo constante" del Gobierno de España a la ciudad al haberle denegado "sin razón" las ayudas reclamadas por los gastos ocasionados a causa de la borrasca 'Filomena'.

Así lo ha expresado este jueves en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) haya dado la razón al Ayuntamiento de Madrid en su reclamación de ayudas por los gastos derivados de los servicios de Emergencias en la capital por la borrasca de Filomena y obligue a la Delegación de Gobierno a dictar una nueva resolución al no estar motivada la decisión de conceder solo 1,4 millones de euros.

"El Tribunal Superior de Justicia nos da la razón cuando dijimos que la resolución era infundada, que carecía de motivación, que no explicaban las razones por las que se nos denegaba los más de 61 millones de euros que reclamábamos por los daños causados por Filomena", ha defendido.

De esta forma, ha asegurado que el Gobierno ha sufrido "un varapalo judicial muy importante" porque lo que le dice la Justicia es que "no explicó de ninguna manera las razones por las que denegaba las cantidades reclamadas por el Ayuntamiento de Madrid".

"Esto si hubiéramos sido (Carles) Puigdemont no nos hubiera pasado, lo tengo claro, si hubiéramos sido Puigdemont el pago hubiera sido a las primeras de cambio, pero como no somos Puigdemont, no somos sus socios golpistas independentistas, entonces a nosotros pues no nos dan ni la explicación siquiera", ha aseverado.