Almeida critica a solidarios con Gaza pero que no tienen problema en insultar a quien muestra una opinión distinta

Decenas de personas durante una concentración contra la participación de Israel en la Vuelta Ciclista de España, en el Alto de San Cosme en Mos - Adrián Irago - Europa Press

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado a aquellos que son solidarios con Gaza pero "no tienen ningún problema en insultar y descalificar" por "mostrar una opinión" --que en Palestina no se está cometiendo un genocidio-- "que comparte el Tribunal Penal Internacional, Naciones Unidas y la Unión Europea", desde el punto de vista estrictamente jurídico.

"Me parece lamentable la cantidad de montajes que he visto en Twitter de mi cara en la de Adolf Hitler y ese es el nivel de debate público que hay en estos momentos, que los mismos que son solidarios con Gaza, sin embargo, no tengan ningún problema en insultar, en descalificar sencillamente porque he mostrado una opinión que, por cierto, comparte conmigo el Tribunal Penal Internacional, Naciones Unidas y la Unión Europea", se ha defendido Almeida desde una escuela infantil en Villa de Vallecas.

Almeida ha repetido que ha "condenado lo que sucede en Gaza". "He dicho que me parece tan horrible como a cualquiera, que espero que la paz llegue lo antes posible y que se pueda concluir con este drama y con esta tragedia pero eso no es suficiente para determinar a las personas en azuzar el odio en redes sociales contra mí", ha trasladado a la prensa.

Cree el alcalde que los disturbios en la Vuelta Ciclista a España, cuya etapa final llegará el domingo a Madrid, vienen azuzados por "aquellos que directamente están pidiendo la destrucción del Estado de Israel". "He visto tuits de cargos que fueron en este Ayuntamiento de Madrid y de cargos que están en partidos políticos que forman parte del Gobierno de España diciendo literalmente 'esto tiene que acabar con la destrucción del Estado de Israel'", ha finalizado.