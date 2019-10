Almeida, sobre las críticas a Madrid 360: “Que la izquierda se movilice en la calle no va a hacer que se retire”

Publicado 01/10/2019 12:32:38 CET

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado este martes que el hecho de que "la izquierda se movilice en la calle no va a hacer que se retire" el plan presentado ayer, y que es "meditado, estudiado, hablado con sectores implicados".

También ha dicho que esperarán al trámite de alegaciones para abordar posibles mejoras, pero no se someterán a "las recetas trasnochadas de la izquierda".

Así lo ha manifestado el regidor tras asistir a la apertura del III Congreso Bienal Iberoamericano, donde ha añadido Madrid 360 continuará adelante al ser un plan "eficaz y eficiente, que va a conseguir reducir la contaminación".

"Ha llegado para quedarse, porque la lucha contra la contaminación es una prioridad, y disponemos de los mejores instrumentos. Conseguirá que definitivamente podamos presumir de ese cielo azul tan maravilloso de Madrid", ha apostillado.

El regidor ha afeado la "reacción de la oposición", tanto "de la política como de la política travestida de ecología", las cuales fueron "infundadas por el ánimo ideológico". Por ello ha instado a que "lo primero" que deben hacer es leerlo, pues "no ha habido plan más ambicioso", pues incluye "peatonalización, cambio de calderas de carbón o gasóleo, estacionamientos disuasorios".

"Reto a que me digan una sola zona de bajas emisiones en Europa donde no puedan acceder vehículos con etiqueta C", ha lanzado sobre la medida más criticada de Madrid 360. Almeida ha indicado que lo que se busca es "que haya coche compartido".

Por otra parte, ha cargado contra el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y la "utilización espúrea del Falcon, que tiene graves consecuencias medioambientales". "Cuando vaya a la base de Torrejón, que lo haga en un coche que sea sostenible medioambientalmente, y que no vaya a la boda de su cuñado en helicóptero", ha concluido.