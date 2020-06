Almeida: "Curiosa manera de esconder el Orgullo cumpliendo una sentencia e iluminando Cibeles con colores de la bandera"

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha ironizado sobre la "curiosa manera" que tiene el Gobierno municipal de "esconder el Orgullo" cuando lo que hacen es "cumplir una sentencia del Tribunal Supremo, iluminar todas las noches de esta semana el Palacio de Cibeles con los colores de la bandera (LGTBI+), establecer un circuito de mupis y banderola y lanzar una campaña específica".

Almeida, desde las cocinas solidarias del Mirador del Aeródromo de Cuatro Vientos, ha apelado a que "la reivindicación no debe ser exclusión" y ha hecho un llamamiento para que "nadie utilice las fiestas del Orgullo para tratar de excluir a los que no comparten exactamente los mismos puntos de vista".

Preguntado por los motivos por los que la bandera arcoíris no ondea en Cibeles, el alcalde ha remarcado que "este gobierno se guía por una sentencia del Supremo, que claramente establece que no se pueden colocar banderas que no sean las oficiales en las fachadas de los edificios públicos". "Lo único que hemos hecho es cumplir con una sentencia judicial", ha insistido.

El regidor ha reiterado que el Orgullo "no puede ser permanentemente motivo de confrontación, de enfrentamiento, de reivindicación que suponga exclusión sino que debería ser la fiesta de la inclusión".