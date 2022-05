Almeida defiende que el email que se enviará al juez demuestra que Medina y Luceño accedieron por correo genérico

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido este jueves que el email que el Consistorio remitirá al juez del 'caso mascarillas' "demuestra lo que se dijo desde un primer momento" sobre esta presunta estafa, "que llega a un buzón electrónico que es público, que es genérico, que ese correo se redirige hacia las áreas competentes para tratar la cuestión que era obtener el material de servidores".

Así se ha expresado en la rueda de prensa posterior a Junta de Gobierno después de que el juez Adolfo Carretero solicitara al Consistorio de la capital que aportara los correos electrónicos que le remitieron los empresarios Medina y Luceño para la compraventa de material sanitario en la pandemia por coronavirus.

Busca conocer de este modo si existía un "correo electrónico general destinado a recibir" las ofertas de material sanitario y, en ese caso, solicita la "dirección concreta" y el "modo en que se publicitó".

"Creo que no se ha entregado porque el plazo finaliza el lunes, y ese correo, que vamos a poner a disposición de la autoridad judicial demuestra lo que dijimos desde un primer momento. Que llega a un buzón electrónico que es público, que es genérico, que ese correo se redirige hacia las áreas competentes para tratar la cuestión que era obtener el material de servidores, y que la forma de entrar en contacto fue única y exclusivamente con correo público y genérico", ha trasladado el alcalde madrileño.

Tras reiterar su "respeto al procedimiento judicial", ha recordado que "hasta ahora ha dado al Ayuntamiento de Madrid la razón en todo lo que se ha dicho". En este punto ha cargado contra los "intentos desesperados de imputar a personas del Ayuntamiento o a familiares".

"El procedimiento judicial ratifica la investigación de 17 meses, que después no se advirtió irregularidad en la conducta del Ayuntamiento, que no hay personas del Ayuntamiento imputadas, y que esto le es indiferente a los grupos municipales de izquierda, que no les vale con que nadie esté imputado", ha finalizado.