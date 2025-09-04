Almeida defiende un Madrid que no debe sentir complejo de inferioridad al encontrarse ante una "oportunidad histórica"

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante una rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, en el Palacio de Cibeles - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido una ciudad que no debe sentir complejo de inferioridad alguno ante otras grandes capitales al encontrarse ante una "oportunidad histórica", con una "voz e identidad" propia.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, la primera del nuevo curso político, y flanqueado por la vicealcaldesa, Inma Sanz, Almeida ha avanzado que espera que el Pleno del Estado de la Ciudad del lunes se caracterice por un "debate constructivo y limpio", para apuntar que determinados grupos políticos no siempre han estado "a la altura de los madrileños", con "un debate bronco y de descalificaciones, de trazo grueso y de palabras que no se justifican".

"Nosotros vamos a transmitir lo que hemos hecho a lo largo del último año, pero también vamos a transmitir que estamos ante una oportunidad histórica para la ciudad de Madrid. Estamos instalados definitivamente en la élite de las ciudades globales, pero queremos ir a un paso más allá, queremos consolidar ese crecimiento y queremos aprovechar esa oportunidad en el siglo de las ciudades de que Madrid tenga una voz y una identidad", ha avanzado.