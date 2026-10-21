Almeida defiende la sentencia del TS sobre la Ley de Nietos para "garantizar la pureza del proceso electoral"

Jose Luis Martinez-Almeida, Mayor of Madrid, attends during the Open de España 2026 presented by Madrid, R4 Final, golf tournament of DP World Tour at Club de Campo Villa de Madrid on October 11, 2026, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido la sentencia del Tribunal Supremo sobre la Ley de Nietos para "garantizar la limpieza y la pureza del proceso electoral".

Desde el Foro ABC, el alcalde ha hecho suya la reflexión del presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, que ayer consideraba que el Tribunal Constitucional no se "atreverá a sabiendas" a dictar una resolución "injusta" sobre la Ley de Nietos, tras el recurso presentado por el Defensor del Pueblo tras la decisión del Tribunal Supremo de suspender el voto a los nacionalizados.

En este punto Almeida ha llamado a poner el foco "no en lo que dice el Gobierno y su propaganda" sino en el hecho de que "no se está privando del derecho a voto a los nietos de los exiliados, porque si alguien tiene garantizado el derecho al voto con la Ley de Nietos son los nietos de los exiliados".

"Lo que se está discutiendo es si los nietos de aquellos que no se fueron por motivos políticos de exilio, que es lo que dice la ley, pueden o no pueden votar y se les puede conceder la nacionalidad. Ni siquiera se está discutiendo que un español no pueda tener derecho a voto", ha apuntado.