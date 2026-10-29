Almeida se despide de Fátima Báñez, una "mujer de Estado" y una "trabajadora incansable"

Fátima Báñez - EUROPA PRESS

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha mostrado su consternación por el fallecimiento de la exministra Fátima Báñez en el accidente ferroviario de Toledo y ha elogiado su sentido de "mujer de Estado" y "trabajadora incansable".

Almeida ha lamentado "profundamente" el fallecimiento de Fátima Báñez, "una mujer de Estado, trabajadora incansable y comprometida con el servicio público y con España". "Todo mi cariño y apoyo a su familia, amigos y compañeros en estos momentos tan difíciles. Descanse en paz", ha escrito en un mensaje en 'X'.

La exministra, de 59 años, ocupaba uno de los asientos del Iryo que fue embestido este miércoles por un tren AVE de Renfe. Los dos trenes, que habían salido de Madrid, se dirigían a Sevilla, donde Báñez iba a participar en un acto empresarial de la patronal andaluza.

Báñez era presidenta de la Fundación CEOE desde julio de 2020, cargo al que accedió casi dos años después de abandonar el Ministerio de Empleo. Nacida en Huelva en 1967, desempeñó el cargo de ministra de Empleo y Seguridad Social desde diciembre de 2011 a junio de 2018, con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.