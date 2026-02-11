Almeida destaca el "grandísimo trabajo" de Policía Local y Nacional ante las afecciones a la movilidad por la tractorada

Un tractor a su entrada a la ciudad por Puerta de Toledo, a 11 de febrero de 2026, en Madrid (España). Convocados por Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos y la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi) a nivel naci - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha destacado este miércoles el "grandísimo trabajo" de Policía Local y Nacional para minimizar las afecciones a la movilidad provocadas por la tractorada que recorre la capital contra los recortes de la futura Política Agrícola Común (PAC) y el reciente acuerdo comercial UE-Mercosur.

"Es un día complicado para la movilidad y lo está siendo en la ciudad de Madrid, sobre todo lo que ha sido la entrada por los diferentes accesos a la ciudad, porque eran cinco columnas de tractores las que han venido", ha destacado el regidor madrileño en declaraciones a los medios de comunicación en la inauguración del centro de experiencias Discovery Center de Madrid in Game.

Martínez-Almeida ha destacado cómo en una segunda parte de esta tractorada los problemas se han ido desplazando al eje central del Paseo de la Castellana desde Colón hasta Atocha, donde se encuentra el Ministerio de Agricultura.

Convocados por Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos y la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi) a nivel nacional, la marcha preveía reunir en la capital a más de 500 tractores y llegar a los 8.000 manifestantes.

Ante ello, más de mil policías y 800 guardias civiles garantizan la seguridad, a los que se suman efectivos de las policías locales de los municipios afectados.

Desde las 11 hay cortes de tráfico en el Paseo de Recoletos, Paseo del Prado y Paseo de la Infanta Isabel. También se están ocasionando incidencias en el Paseo de Santa María de la Cabeza, Embajadores, Jaime el Conquistador, Paseo de la Chopera, Plaza de Legazpi y viales del entorno, según el Consistorio.