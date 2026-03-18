Almeida destaca que la misa del Corpus oficiada por el Papa hará que Madrid se vea en el mundo como "ciudad acogedora"

Archivo - El Papa León XIV durante la canonización de Carlo Acutis, en la Plaza de San Pedro del Vaticano - Stefano Spaziani - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha puesto en valor que el Papa León XIV oficiará la misa del Corpus el 7 de junio en Madrid, lo que hará que la ciudad sea vista "en todo el mundo" como "amable, acogedora, con las calles llenas de gente".

"Como alcalde, pero también como católico, la oportunidad de que el Papa oficie la misa del Corpus y que pueda haber una procesión del Corpus será un momento extraordinariamente emocionante y también desde el punto de vista de la ciudad de Madrid porque nos van a ver en todo el mundo", ha destacado desde la presentación de Nuevo AZCA.

Lo que verá el mundo será "una ciudad amable, acogedora, con las calles llenas de gente acogiendo al Papa como se merece". Es por eso que para él, tanto como alcalde como católico, sea "una extraordinaria noticia que el Papa celebre aquí el Corpus y que pueda haber procesión".

Desde el Ayuntamiento cuentan con una "misa multitudinaria, con una afluencia masiva de toda España y posiblemente también de algún otro país como Portugal", para pasar a recordar "las misas multitudinarias de Juan Pablo II en Colón".

La Iglesia ha planteado ubicaciones al Ayuntamiento, que está estudiando desde el punto de vista de condiciones de afluencia, condiciones de seguridad, evacuación y emergencias. También se trabaja ya en el dispositivo de seguridad desde Policía Municipal con Delegación de Gobierno.

Almeida ha dejado en la manos de la Conferencia Episcopal el anuncio de los emplazamientos y sólo ha desvelado que algún evento "del centro no va a estar muy lejos".