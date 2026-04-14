Almeida devolverá la tasa de basuras en casos que la ley lo permita y recuerda los 600 millones devueltos en Plusvalía

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aclarado que únicamente se devolverá el importe de la tasa de basuras "en aquellos casos en los que la ley permita devolver", para recordar los 600 millones de euros devueltos por la Plusvalía y "sin ninguna compensación por parte del Gobierno de España".

Desde la Escuela Municipal de Empleo Verde y Oficios, el primer edil ha contestado así a la campaña iniciada por el Grupo Municipal Socialista con la que recorrerá los 21 distritos para exigir al Gobierno de Almeida que 'devuelva la pasta' que debe a los madrileños por la tasa de basuras.

"Haremos lo que dice la ley y lo que, por cierto, ya dice una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJM) es que respecto a los actos firmes no cabe la devolución. Por tanto, nosotros devolveremos en aquellos casos en que la ley nos permita devolver", ha anunciado.

En todo caso, Almeida ha invitado a los socialistas a que vayan con él al Ministerio de Hacienda a reclamar la derogación de la tasa de basuras. "Creo que de todos los madrileños que irían solo va a faltar una, que es Reyes Maroto", ha retado a la portavoz del PSOE.

Esto le ha llevado a poner el foco en la devolución que el Ayuntamiento de Madrid ha hecho de hasta 600 millones por la sentencia de la Plusvalía 600 "sin ninguna compensación por parte del Gobierno de España".

"Ni una compensación. Lo hemos tenido que hacer nosotros en solitario cuando otros ayuntamientos, y no voy a decir cuáles, pero de alguna otra gran ciudad de España, han mandado directamente a las personas a que les reclamen en los tribunales, vamos, lo que se llama una patada para adelante, cuando nosotros devolvimos los 600 millones de euros de las Plusvalías", ha subrayado.