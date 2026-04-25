Almeida dice que en 2027 Madrid mostrará de nuevo que "hay esperanza" frente al "sanchismo": "El futuro empieza aquí"

1081481.1.260.149.20260425104854 El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante su participación en la Jornada Entre Distritos del PP de Madrid, en los Viveros de Empresas de Carabanchel, a 25 de abril de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

Critica que la izquierda solo busque "azuzar el insulto y la crispación" porque no tiene otro proyecto que el de "insultar y hostigar" MADRID 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado este sábado que en las elecciones de 2027 la capital volverá a mostrar que hay "esperanza y futuro" frente al "sanchismo y la corrupción". "El futuro empieza aquí", ha aseverado.

Lo ha señalado así en la apertura de las II Jornadas entre Distritos del PP de Madrid, donde ha asegurado que los 'populares' tiene por delante una tarea "ardua y complicada" en la que tienen que ser conscientes de que esto "no es solo un mensaje para Madrid" sino que también es su "responsabilidad con España".

"Nuestra responsabilidad es decirle a los españoles desde Madrid que hay esperanza, que tenemos un futuro y que no tenemos por qué resignarnos al sanchismo y a la corrupción. Que tenemos la capacidad desde Madrid de decirles que somos capaces de ser un gran país porque somos una gran ciudad y porque somos una gran Comunidad", ha defendido.

Así, Almeida ha afirmado que le dirán a todos los españoles que no van a permitir que el Gobierno "robe el país por la puerta de atrás" ni que "España deje de ser España". "Ese mensaje lo tenemos que dar desde la capital de España. 21 distritos, cada uno con una realidad distinta, cada uno con una realidad diferente, pero con un denominador común, que hay un Gobierno que atiende a todos y cada uno de los 21 distritos. Que no os mientan y que no os engañen, especialmente a los distritos del sur y del este de la ciudad", ha reivindicado.

Considera el regidor que hay que decirle de manera clara a los vecinos que hay unos partidos que van al sur "a robarles el voto cada cuatro años" mientras el PP "trabaja esos cuatro años por ellos". Además, ha señalado que la izquierda irá "a azuzar el insulto, el odio, la crispación, el enfrentamiento y a levantar muros, a levantar olas de odio entre los madrileños" porque no tiene otro proyecto que el de "insultar, el señalar y el hostigar".

"Este Gobierno va a demostrar a la izquierda que la bandera de las personas no es la bandera de la izquierda, sino que es la bandera del Partido Popular", ha asegurado Martínez-Almeida, quien ha agradecido la labor de todos los concejales, además de hacer una especial mención a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de la que tienen que sentirse "profundamente orgullosos" por "aguantar y plantar cara".

"Hay que ir siempre partido partido y, por tanto, lo que no tenemos que pensar es qué bien nos va a ir en mayo del 27, porque entonces sí que nos equivocamos. Lo que tenemos que pensar es lo que tenemos que hacer hoy para ganar en mayo del 27 (...) Cualquier día es bueno para acercarnos a cualquier madrileño y decirle que puede contar con nosotros", ha trasladado ante los concejales.

"SEAMOS REALISTAS, NUESTRO ENEMIGO ES LA IZQUIERDA", AFIRMA ALMEIDA

Sobre la oposición, el alcalde ha señalado que en Vox no tienen "muy claro" lo que tienen enfrente si bien ha puesto el foco en que no hay que "confundirse de adversario". "Seamos realistas, nuestro adversario es la izquierda. A Vox le tenemos que ganar y a Vox le vamos a ganar, pero verdaderamente el adversario del Partido Popular es la izquierda y las políticas de la izquierda", ha insistido.

En relación a la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, ha señalado que "salvo cenar en Nochebuena con (Víctor de) Aldama, estaba todos los días del año" con él y considera que "ha mentido miserablemente" y "no tiene legitimidad para ser concejala" porque "no tiene la capacidad moral para representar a los vecinos de Madrid".

"Ha perdido todo atisbo de vergüenza y de dignidad, no puede ser que mienta constantemente. Que no puede ser que esté en medio de una red de corrupción. Y no puede ser que encima la política la entienda solo desde el insulto", ha censurado.

Sobre Más Madrid, considera que "no hay que entrar" porque solo apuestan por la campaña "del odio". "Que Más Madrid, formando parte del Gobierno de Sánchez, diga que otros roban, les califica como políticos y también como personas. Por eso, con todo esto que tenemos ahí, depende de nosotros", ha destacado.