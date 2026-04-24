Serrano dice ante elecciones de 23 de mayo de 2027 que no buscarán batirles electoralmente sino abatirles personalmente

Archivo - El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, durante un coloquio organizado por la Comisión de Debates del Club Siglo XXI, a 23 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano, ha advertido ante la cita con las urnas del 23 de mayo de 2027 que "van a venir curvas" y que no buscarán batirles electoralmente sino abatirles personalmente.

Lo ha sostenido en la II Jornada entre Distritos, celebrada en Carabanchel con la presencia del portavoz del Grupo Municipal Popular, Carlos Izquierdo; el vicesecretario de Territorial del PP de Madrid, José Antonio Sánchez, y la vicealcaldesa de Madrid y vicesecretaria de Sectorial, Inma Sanz.

Tras defender que el PP es "el proyecto que más se parece a Madrid, que más se parece a los madrileños", Serrano ha contrapuesto la acción de un frente de izquierda "sin rumbo ni destino", para advertir que el año que resta hasta las elecciones "no va a ser fácil" ni lo va a poner fácil un Gobierno central "paralizado, sin mayoría, que lo único que busca es sobrevivir con concesiones permanentes al independentismo, a cualquier cosa, con tal de aguantar, aunque suponga ir troceando el país, las instituciones y la vida de la gente".

"PRIMERA LÍNEA DE GUARDIA DEL EJÉRCITO DEMOCRÁTICO DEL PP"

"Ellos no buscan batirnos electoralmente, porque creen que no van a poder, sino que van a intentar abatirnos personalmente. Y hay que estar preparados para eso", ha trasladado a los vocales vecinos, a los que ha definido como "la primera línea de guardia de ese ejército democrático del Partido Popular".

Serrano les ha hecho un llamamiento a seguir trabajando. "Os vamos a necesitar a todos el día 23 de mayo del año que viene porque a esta gente (del Gobierno central) le vale todo", ha espetado, después de calificarles de "gentuza", animando además a que el PP de Madrid sea "ejemplo de activación y movilización en una campaña electoral porque lo del año que viene tiene que ser histórico y no valen excusas".

El siguiente foco lo ha puesto en la izquierda madrileña, "que también es para echarle de comer aparte", con una portavoz de Más Madrid y jefa de la oposición, Rita Maestre, de la que ha opinado que "se ha convertido en una caricatura de lo que era, y ya lo era entonces". De la socialista Reyes Maroto ha dejado constancia que "se ha demostrado que es una de las mejores amigas de Víctor de Aldama y eso que lo había ocultado".

"LA BOLSITA DE AGUA CALIENTE" DE BERGEROT Y LOS "GALLITOS" DEL PSOE

En cuanto a la Comunidad de Madrid, Serrano se ha referido a la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, "cuya función es hacer de bolsita de agua caliente, esa que se ponía en las camas para que luego estuviera calentita" guardándole el sitio a la ministra de Sanidad, Mónica García, "calentándole la silla, para que este fin de semana llegue otra vez a tratar de presentarse contra la presidenta" Isabel Díaz Ayuso.

De la socialista Mar Espinar ha espetado que "poca gente la conoce" y desconoce "qué le han prometido para caer tan bajo como cae cada semana porque realmente quienes ahí parten el bacalao son estos dos gallitos, (el secretario del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública) Óscar López y el impresentable del delegado del Gobierno, Francisco Martín".

A Martín le ha acusado de no actuar como delegado del Gobierno sino "del sanchismo por ser un mamporrero del propio Pedro Sánchez". "Es inédito lo que nos está ocurriendo. Esto no va de PP o PSOE. En estos siete años hemos tenido varios delegados del gobierno del PSOE y nunca ha habido alguien que le haga tanto daño al cargo que ostenta. Es un auténtico miserable", ha condenado.

Sus últimas palabras han sido para pedir a los vocales vecinos del PP que es importante que no les "quiten la alegría". "Estamos en el lado correcto de la historia, estamos trabajando por nuestros distritos, por nuestros municipios, por nuestra ciudad, por nuestra región, haciendo cosas maravillosas", ha defendido, para poner la mirada sobre el "estilo vital y valiente" del PP.