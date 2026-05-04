Almeida dice a Getafe que mediciones de Mad Cool las hace Madrid y que se dejen de "enfrentamiento por enfrentamiento"

El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, en la presentación de San Isidro - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha recordado a su homóloga en Getafe, la socialista Sara Hernández, que las mediciones oficiales relativas al festival Mad Cool las hace el Ayuntamiento de Madrid, además de aconsejarle que deje "el enfrentamiento por el enfrentamiento" y que se siente con los organizadores.

"Antes de ir al enfrentamiento por el enfrentamiento, le diría a la alcaldesa de Getafe que se siente con los responsables de Mad Cool, que le pueden contar todas las mejoras introducidas. Y que llame a su compañero de partido, el delegado del Gobierno, Francisco Martín, para que vea cómo fue la reunión con Mad Cool y los acuerdos a los que llegaron, que estoy seguro de que se podrá llegar a un acuerdo", ha declarado desde la presentación de las fiestas de San Isidro.

El Ayuntamiento de Getafe ha presentado sus alegaciones contra la licencia del Mad Cool Festival, aportando un histórico de mediciones que "certifican el impacto insoportable sobre el municipio", y exigiendo garantías de movilidad y acústicas.

"Está en su derecho de tomar las acciones que consideré pertinentes pero Mad Cool ha hecho un enorme esfuerzo a lo largo de los últimos años para que en ese recinto se puedan celebrar conciertos. Y nosotros hemos hecho nuestras correspondientes mediciones porque las oficiales son las del Ayuntamiento de Madrid, obviamente, no las del Ayuntamiento de Getafe", ha contestado Almeida a Hernández.

Almeida cree que lo que tiene que hacer el Ayuntamiento de Getafe es "decirle a los organizadores de Mad Cool en qué cree que puede mejorar el recinto porque los organizadores, y esto el delegado del Gobierno ya lo conoce de primera mano, están dispuestos a hacer todos los esfuerzos necesarios para que se puedan celebrar los eventos".