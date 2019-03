Almeida dice que en Madrid "no puede haber exclusiones, salvo aquellos que no quieran vivir en el orden constitucional"

Publicado 18/03/2019 11:38:40 CET

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal del PP y candidato de esta formación a la Alcaldía, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado este lunes que en Madrid "no puede haber exclusiones" de ningún tipo entre los ciudadanos, "salvo aquellos que no quieran vivir en el orden constitucional".

"El otro día dijo Carmena (alcaldesa de Madrid) una frase que la retrata, cuando dijo en mi Madrid no cabe el eje de las tres derechas; yo nunca hablaré de mi Madrid, no trataré de apropiarme de los madrileños, siempre trataré con todos, para construir un Madrid mejor. En Madrid no puede haber exclusiones salvo aquellos que no quieran vivir en el orden constitucional", ha expresado Almeida en el desayuno que ha ofrecido en el Casino de Madrid.

Acompañado por ediles del grupo, la expresidenta de la Comunidad Esperanza Aguirre, consejeros, el presidente regional Ángel Garrido o el exalcalde Álvarez del Manzano, Martínez-Almeida ha indicado que no "excluirá a nadie por razones ideológicas". Apuesta por que "los madrileños tengan la capacidad de tomar las decisiones de la mejor forma que quieran". "Lo que no queremos es tomar las decisiones por los madrileños, porque son adultos que saben cómo manejar su vida", ha lanzado.

Durante su intervención, Almeida ha celebrado las alcaldías de Álvarez del Manzano, Botella y Ruiz-Gallardón, "tres alcaldes que transformaron el PP cada uno con su estilo, pero que dejaron un Madrid mejor". "Cuando hablamos de Madrid hablamos de la capital de una gran nación de la que nos debemos sentir orgullosos", ha indicado a renglón seguido.

Además, ha indicado que "frente a todos los que pretenden desafiar el orden constitucional, España ha sido un éxito desde el 78, gracias a ese catálogo de derechos fundamentales" que alumbra a España como "una de las grandes democracias occidentales". "Solo desde esa perspectiva se puede entender el papel de Madrid en España", ha indicado.

Sobre su proyecto para la capital, ha indicado que no quiere "ganar el futuro reescribiendo el pasado", sino que quiere "fijar las líneas maestras del futuro".