Almeida dice a Martín que "infravalora la okupación" y que poner dinero para vivienda es más efectivo que poner topes

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reprochado al delegado del Gobierno, Francisco Martín, que vuelva a "infravalorar la okupación" en sus declaraciones, para defender que poner dinero para vivienda es más efectivo que poner topes al alquiler, como apunta la ley estatal.

Desde la nueva escuela infantil del Paseo de la Dirección, Almeida ha contestado a Martín después de que asegurase que la okupación se ha reducido en Madrid en el último año y que aconsejara a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que aplique la Ley de Vivienda, después de recibir a una mujer víctima de inquiokupación.

"Insiste machaconamente en no darle importancia a la okupación, cuando tiene una importancia extraordinaria porque atenta contra un derecho básico, el de la propiedad. También porque atenta contra la convivencia y el bienestar de los vecinos", ha contestado a Martín, para retarle a que vayan juntos a visitar a afectados por esta problemática. "Y que les diga a la cara que las okupaciones no son para tanto, que no es un fenómeno tan grave", ha remachado.

Almeida ha insistido en que es un problema "gravísimo" al que "no se le debe poner paños calientes ni rebajar con declaraciones", para pasar que lo que ayer hizo Ayuso al recibir a una vecina afectada es "lo que el delegado del Gobierno se niega a hacer".

De ahí ha pasado a cuestionar la Ley estatal de Vivienda y a recordar los 860 millones que el Ayuntamiento ha invertido en este área desde que es alcalde, muy lejos de "los 19" del Estado en Madrid. "Les invito a que aumenten los 19 que ponen porque se arregla más rápido el tema de la vivienda poniendo dinero encima de la mesa y haciendo viviendas que con el tope al alquiler que plantean".

"Si el Gobierno de España hiciera un esfuerzo serio en materia presupuestaria sería mucho más eficaz que el tope al alquiler de precios que propone a la izquierda", ha insistido. Además ha acusado a la izquierda de no saber gestionar porque se trata también de "acortar los trámites y simplificar los procedimientos".

Almeida ha retado al delegado al Gobierno a que le diga "cuál es la ventaja de limitar el precio de la vivienda como ha sucedido en Barcelona en un 3% a cambio de expulsar el 20% de las viviendas del arrendamiento".

A lo que ha sumado que "el tope al alquiler no se aplica sobre las viviendas nuevas, que son las que se necesitan". "La parte central de la solución es generar vivienda nueva, no es que las viviendas en arrendamiento tengan un tope de alquiler", ha reiterado.