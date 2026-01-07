Almeida dice que "Mónica García, Rita Maestre y Yolanda Díaz encubrieron y taparon los acosos sexuales de Errejón"

Archivo - Íñigo Errejón, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha insistido en que "Mónica García, Rita Maestre y Yolanda Díaz encubrieron y taparon los acosos sexuales de Íñigo Errejón".

Desde Barajas, Almeida se ha pronunciado tras conocerse que el juez Adolfo Carretero abre juicio oral contra el exdiputado y exportavoz parlamentario de Sumar Íñigo Errejón por el presunto delito de agresión sexual contra la actriz Elisa Mouliaá.

Tras manifestar su respeto por los procesos judiciales, Almeida ha afirmado que "desde el punto de vista político lo que ha quedado claro es que Sumar tenía un discurso en público y otro discurso en privado".

"Ya sabemos lo que es el espacio político de Sumar cuando se habla de protección a las mujeres, cuando se habla de acoso sexual si es en relación con el Gobierno de Pedro Sánchez, cuando se mira para otro lado, callan, no dicen absolutamente nada. Y si es en relación con su ámbito y su portavoz en el Congreso, que era Íñigo Errejón, lo que hicieron fue sencillamente encubrirlo y taparlo, porque Sumar lo que hizo fue encubrir y tapar", ha lanzado.

"Mónica García, Rita Maestre y Yolanda Díaz encubrieron y taparon los acosos sexuales de Íñigo Errejón porque sabían lo que estaba pasando, sabían qué es lo que estaba haciendo y prefirieron mirar para otro lado", ha concluido.