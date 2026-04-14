Almeida está "dispuesto a hablar" con trabajadoras de escuelas infantiles porque apoya las "reivindicaciones justas"

Segundo día de huelga indefinida de la escuelas infantiles. - EUROPA PRESS

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que en su equipo están "dispuestos a hablar" con las trabajadoras de escuelas infantiles, que suman una semana en huelga, porque apoyan las "reivindicaciones justas".

"Me he cruzado varias veces con ellas por la calle y me han dicho que las ratios en el Ayuntamiento son correctos y que nuestras tablas salariales son adecuadas", ha trasladado a la prensa desde la Escuela de Empleo Verde y Oficios.

Él está "dispuesto a hablar con quien tenga que hablar, por supuesto", porque siempre apoyarán en su equipo "las reivindicaciones justas". "Si consideran, desde luego, que hay alguna condición del Ayuntamiento que es mejorable, no tenemos ningún problema también en sentarnos y en apoyar aquellas reivindicaciones que sean justas y legítimas", ha asegurado.