Almeida, por encima de gafas ideológicas, tacha de "inaceptable" el discurso de Toscano (Vox) en la abierta Madrid

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha calificado, por encima de cualquier "anteojo ideológico", que el discurso de la concejala de Vox Carla Toscano sobre el Orgullo es simplemente "inaceptable" en una ciudad "abierta" como es Madrid.

Se ha referido a las declaraciones que realizó la edil de Vox este martes en el Pleno de Cibeles, donde defendió que "hay que erradicar" las políticas LGTBI+ por "ser dañinas" y asegurar que "esta ideología confunde y destruye a las personas y corrompe sexualmente a los hijos hasta que ya no saben ni quién ni qué son".

Tras la presentación de los Veranos de la Villa y después de que la socialista Reyes Maroto haya pedido la dimisión de Toscano, el primer edil ha subrayado que no comparte esas palabras, propias de "un discurso inaceptable en la sociedad de hoy en día, en una ciudad tan abierta como Madrid".

"Se descalifican por sí mismas", ha afirmado, tras compartir la , "indignación" del delegado del área social, José Fernández, ante "un discurso desafortunado absolutamente y que no casa con los valores de esta ciudad".

Almeida ha destacado a su favor que tiene la ventaja de no ir "con anteojos ideológicos". "Yo condeno, vengan de donde vengan los discursos que no comparto, y no tengo ningún problema en decir que este discurso (de Toscano) a mí me parece inaceptable y que no se corresponde con la realidad de una ciudad como Madrid. Igual que he condenado otro tipo de discursos y no tengo ningún problema en decirlo porque sospecho que Reyes Maroto pretende ponerme en un compromiso", ha enviado como mensaje a la socialista.

El alcalde ha insistido en que no tiene "ningún complejo en denunciar el discurso que ayer hizo Carla Toscano ni cualquier discurso que no me guste". En lo que no está de acuerdo es en que la presidencia del Pleno llame al orden por el contenido de un discurso dado que se introduciría un elevado grado de arbitrariedad, "difícilmente compatible con la libertad de expresión".

En ese punto ha sumado que en el Pleno, "templo de la palabra", a él le han llamado "homófobo y también merecería una cuestión al orden" pero, sin embargo, no es partidario de hacerlo porque "la libertad de expresión ampara a todos, guste o no el discurso". "Y que quien se sienta ofendido por ese discurso y crea que haya motivos para acudir a los tribunales, pues que acuda a los tribunales", ha recomendado.

De nuevo se ha centrado en Maroto para remarcar que él es diana de las críticas de Vox, concretamente de Javier Ortega Smith. "Con quien discute Javier Ortega Smith, con quien tuvo un enfrentamiento desde el punto de vista político brutal la legislatura pasada fue conmigo y, por tanto, tengo la plena legitimidad para decirle a Reyes Maroto que no agacho la cabeza ante nadie porque represento a todos los madrileños, digo siempre lo que pienso y los eventuales acuerdos que pueda haber a mí no me condicionan absolutamente nada", se ha reafirmado.