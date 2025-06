PSOE reta a Almeida a que quite él mismo la bandera LGTBI+ del Edificio de Grupos y le pide no abrazar postulados de Vox

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, ha retado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, a que él mismo quite la bandera LGTBI+ del Edificio de Grupos Municipales y le ha pedido que "deje de abrazarse a los postulados de Vox".

Así lo ha expresado este jueves ante los medios en el acto de colocación de la bandera arcoiris en la fachada de la Delegación del Gobierno después de que el presidente del Pleno, Borja Fanjul, haya ordenado a Más Madrid y PSOE de retirar las banderas LGTBIQ+ y haya indicado que se pueden colocar solo este sábado 28 de junio, el día del Orgullo.

En una carta que remitida a los partidos de la izquierda, a la que ha tenido acceso Europa Press, se señala que la sentencia del Tribunal Supremo (TS), que avala colocar la bandera LGBTI+ en edificios públicos el día del Orgullo LGTBI por no ser un símbolo partidista, tiene "un límite de carácter temporal".

"Parece que el señor Almeida quiere convertir la colocación de la bandera LGTBI en un nuevo motivo de confrontación política. La bandera sin duda no es una provocación, es un símbolo de la igualdad, de la diversidad y de la fraternidad", ha defendido la edil socialista.

Maroto ha agradecido a la Delegación del Gobierno por colocar la bandera en su fachada y ha asegurado que "parece que hay que ser valientes para ponerla". Ha defendido que la capital es "un referente en los derechos y libertades de las personas LGTBI+".

"Es el símbolo que representa a miles de madrileños. Yo le diría al señor Almeida que si quiere que quitemos las banderas del Edificio de Grupos Municipales, que venga él mismo a quitarlas. Y le voy a dar un consejo, que deje de abrazarse a los postulados de Vox y a querer convertirse en el (Viktor) Orbán de España, y que abrace, que viva y que defienda el Orgullo", ha insistido.

Para la portavoz del PSOE en el Consistorio, iluminar solo el edificio municipal de los colores del arcoiris "es una muestra de la cobardía del señor Almeida, que le molestan las banderas". Ha exigido al regidor que "no se empeñe en buscar confrontación política" y que "defienda y celebre el Orgullo".

"La bandera en Madrid es un símbolo de la lucha de miles de madrileños y madrileñas, de españoles y españolas, que hacen de la diversidad una manera de vivir en libertad. Por lo tanto, que no se empeñe en buscar confrontación política y defienda el Orgullo. Esto es lo que debería hacer el alcalde que dice representar a los madrileños y madrileñas", ha concluido.

VOX RECLAMÓ A FANJUL LA RETIRADA DE BANDERAS

Precisamente este martes el portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, enviaba una carta al presidente del Pleno, Borja Fanjul, requiriéndole que impidera colgar banderas LGTBI en Grupos Municipales dado que alegaban que la sentencia del Supremo se circunscribe al día del Orgullo.

De no hacerlo se abrían a la vía judicial. Ortega Smith argumentaba que el último auto del TSJM, "no ha entrado en el fondo y no modifica nada la cuestión", por lo que enviaron una carta a Fanjul, que tiene la competencia del edificio, para ordenar la retirada de las pancartas.

"Nos contestó diciendo que no porque había una sentencia del 2024 que permitía poner las banderas, a lo que le hemos contestado que tiene dos límites: uno es temporal, solo se puede poner el 28 de junio, que es el Día del Orgullo, y otro es el límite espacial porque no se puede poner en la fachada principal sino en un patio interior", insistía.