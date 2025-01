Almeida entiende que hay que entenderse con Vox "sin complejos" pero "en doble dirección" y sin ceder en los principios

"¿Tenemos que pedir perdón por pactar con Vox cuando Puigdemont tuvo tres horas parado un Consejo de Ministros?", pregunta a la izquierda

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, entiende que hay que entenderse con Vox "sin complejos" pero "en doble dirección" y sin ceder en principios y convicciones.

Almeida, desde el centro de mayores de Mirasierra, ha parafraseado al portavoz 'popular' en el Congreso, Miguel Tellado, para apostillar que ese entendimiento debe tener "una doble dirección" y siempre dejando claro que el PP no tiene "ningún tipo de complejo frente a adversarios políticos".

"¿Nos va a decir Pedro Sánchez con quién tenemos que pactar? Cuando el Consejo de Ministros del Gobierno de España está tres horas en el Palacio de la Moncloa tomando café porque no puede empezar hasta que Carles Puigdemont no les autoriza porque no les ha aprobado el decreto ómnibus...", ha lanzado contra el PSOE.

"¿Tenemos nosotros que pedirle perdón a los españoles por hacer un pacto con Vox cuando Carles Puigdemont tiene tres horas parado un Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa? No tenemos ningún complejo frente a nuestros adversarios políticos", ha reiterado.

ALCALDE GRACIAS A VOX AUNQUE ACABARAN "COMO EL ROSARIO DE LA AURORA"

Martínez-Almeida ha subrayado que el PP no tiene "ningún complejo frente a Vox" y eso pasa por no ceder en principios y convicciones a la hora de pactar con los de Santiago Abascal. "Será Vox el que tenga que tomar la decisión pero nosotros no vamos a tener complejos en decirle a Vox que si puede haber pacto", ha expuesto.

El 'popular' ha recordado que él fue "el primero" en pactar cuando en la legislatura consiguió ser alcalde "gracias a Vox", aunque luego su relación acabara "como el rosario de la aurora, como todo el mundo sabe".

"Precisamente porque no tuve ningún problema ni ningún complejo en pactar con Vox, a pesar de lo que decían mis adversarios políticos, pero porque tampoco tuve ningún complejo en decirle a Vox que por ahí yo no pasaba", ha remarcado.