Almeida espeta a Rodríguez que no han entregado documentos clave para que pueda aprobarse la urbanización de Campamento

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y durante el acto de demolición de los primeros edificios del acuartelamiento de Campamento - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha espetado a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que aún su departamento no ha remitido documentos clave para que el Ayuntamiento pueda aprobar la urbanización de la operación Campamento.

En una intervención del alcalde en la comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Senado ha señalado a Rodríguez después de que dijera que el Ayuntamiento debía aprobar inmediatamente el plan de urbanización de la operación Campamento.

"Hemos colaborado lealmente desde el primer momento con el Gobierno de España en la ejecución de la operación Campamento. Si no podemos aprobar el proyecto de urbanización en estos momentos de la operación Campamento es porque el Ministerio de Vivienda no ha remitido ni la memoria de gestión, ni el plan de saneamiento, ni el plan de gestión del agua", ha explicado a los senadores.

Almeida, que se ha descrito como "el primero que quiere que salga adelante esta operación porque son 10.700 viviendas", le ha pedido a la ministra que "no engañe a los españoles" y "trabajar conjuntamente" como se ha hecho hasta ahora. "Mientras el Ayuntamiento de Madrid no disponga de esos documentos no vamos a poder aprobar el proyecto de urbanización", ha insistido.