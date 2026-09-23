Almeida estudiará colaboración económica con las víctimas de Adamuz además de ayuda psicológica y apoyo logístico

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, atiende a los medios con motivo de su reunión con la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz, encabezada por su presidente, Mario Samper, a 23 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Un to - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha trasladado que estudiará la posibilidad de una colaboración económica con la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz, además de ayuda psicológica y apoyo logístico.

Almeida se ha reunido con el presidente de la asociación, Mario Samper, quien ha explicado que la entidad se está dirigiendo a todos los ayuntamientos donde ha habido víctimas del accidente "para, en definitiva, solicitar ayuda, ayuda que, por otro lado, no se ha tenido como se esperaba de otras administraciones".

Samper ha detallado que las fianzas que les piden en la demanda penal son elevadas mientras que sus recursos son limitados. "En materia económica necesitamos ayuda y luego también en materia logística. Vamos a tener una asamblea general de víctimas en breve en Madrid y necesitamos un local, necesitamos ayudas de mucho tipo, de desplazamientos y todo esto es lo que venimos a pedir al alcalde, que se ha comprometido a estudiarlo", ha expuesto.

Tras transmitir el cariño y apoyo de la ciudad, Almeida ha descrito como "absolutamente razonables" las cuestiones planteadas por la asociación. El Ayuntamiento de Madrid ya ha designado quién llevará la interlocución, la Coordinación General de la Alcaldía, de la mano de una línea de colaboración. "Queremos acompañarles, queremos estar con ellos, queremos darles apoyo. Ellos nos han planteado una serie de cuestiones y les daremos una respuesta muy rápida", ha descrito el primer edil.

Martínez-Almeida ha confirmado que se abren a estudiar una forma económica de colaboración con la asociación, desde una subvención a un convenio de colaboración para financiar un determinado proyecto.

"Desde el punto de vista económico entendemos que la asociación necesita apoyo y van a tener ese apoyo del Ayuntamiento. Lo que no sé es de qué manera será, pero lo que estoy seguro es que ese apoyo económico existirá por parte del Ayuntamiento", ha asegurado.

También se compromete a facilitar un espacio municipal para que la asociación pueda celebrar su asamblea general. "Es una de las cuestiones que nos han planteado, que si podría haber algún local municipal, y les hemos dicho que por supuesto está a su disposición", ha contestado a la prensa. Será "un lugar céntrico, que pueda dar cabida a todas aquellas víctimas que quieran venir a la asamblea general que se va a celebrar en noviembre", ha desvelado.

Almeida ha hablado en nombre de los ayuntamientos diciendo que estas administraciones son las que están brindando "el apoyo que no han recibido del Gobierno" o que "otros a lo mejor no quieren dar". "Nosotros tenemos muy claro que esto es una deuda con las víctimas del accidente de Adamuz, que el compromiso de la sociedad, y en especial de las instituciones, debe estar siempre por delante de cualquier otro interés partidista", ha remachado.

El primer edil se ha preguntado si "pesará en la conciencia" de otras administraciones la falta de respaldo a las víctimas. "Desde luego en la conciencia del Ayuntamiento no va a pesar porque nosotros vamos a estar a su lado y les vamos a dar el apoyo que nos han solicitado", ha añadido.

Ese apoyo también será psicológico. "Vamos a estudiar qué posibilidad podemos dar de prestar ese apoyo psicológico porque nos han dicho que ya hay unas víctimas que no tienen ese apoyo psicológico, pero que lo siguen necesitando", ha indicado sobre esta vía de colaboración.