Decenas de personas durante una concentración contra la participación de Israel en la Vuelta Ciclista de España, en el Alto de San Cosme en Mos - Adrián Irago - Europa Press

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha exigido al delegado del Gobierno, Francisco Martín, "que no titubee" y dé una "respuesta firme y contundente" con todo aquel que busque reventar el domingo la etapa final de Vuelta Ciclista a España, después de ofrecer a la Delegación la aportación de medios adicionales que fuese necesaria para garantizar la seguridad de la etapa.

Desde Villa de Vallecas, donde ha visitado una escuela infantil, el alcalde ha enviado un mensaje claro: "la etapa se debe celebrar y se debe celebrar en condiciones de normalidad". El primer edil ha puesto el foco en "la prevención y en perseguir de manera inmediata a cualquier persona que quiera alterar el normal desarrollo de la Vuelta Ciclista a España". "Quien quiera protestar lo puede hacer de manera pacífica. Quien quiera protestar de forma violenta y reventar tiene que tener una respuesta firme y contundente", se ha dirigido al delegado.

Martínez-Almeida ha exigido a Francisco Martín que "no titubee, que no se muestre equidistante, que la postura política que tiene el Gobierno de España no suponga que se relaje de cualquier manera el estricto cumplimiento de las normas y la garantía de que la etapa final de la Vuelta se celebre con normalidad". "No queremos titubeos, No queremos medias tintas", ha reiterado.

LA "INCONGRUENCIA" DE RECURRIR A PROTESTAS VIOLENTAS

Del delegado espera "un mensaje de firmeza y contundencia" porque "no es incompatible protestar con no alterar la Vuelta Ciclista a España". "Es curioso que todos aquellos que protestan, sin embargo estén dispuestos a hacerlo desde la violencia, lo que me parece una incongruencia en relación con lo que están denunciando", ha dicho.

El alcalde ha descrito Madrid como "una ciudad pacífica, libre, abierta, una ciudad que admite las protestas, pero no las protestas que de manera violenta pueden llegar incluso a poner en riesgo la vida y la integridad física de las personas". "Ese es un límite que no se debe franquear", ha advertido.

Esa es la razón por la que el Ayuntamiento está transmitiendo a Delegación de Gobierno que ponen a su disposición la elevación del dispositivo respecto a años anteriores. "Y si tenemos que aportar medios adicionales, aportaremos medios adicionales porque estamos dispuestos a hacer todo lo que sea necesario para que la etapa final se celebre y para que aquellos que quieran reventarla de forma violenta no tengan cabida en la ciudad de Madrid", ha trasladado.

La afirmación hecha por Almeida en el Pleno del Estado de la Ciudad de que en Gaza no se está cometiendo un genocidio, desde un punto de vista estrictamente jurídico, le ha supuesto un sinfín de descalificaciones en las últimas 48 horas.