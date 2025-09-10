Más Madrid participará en las protestas propalestinas del domingo en la Vuelta Ciclista

Decenas de personas durante una concentración contra la participación de Israel en la Vuelta Ciclista de España, en el Alto de San Cosme en Mos- Adrián Irago - Europa Press

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Reclama a Delegación que "cuide" a los manifestantes ante las "amenazas" de represión del PP

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Más Madrid participará en las protestas propalestinas y en contra del "genocidio" en Gaza que prevén que tendrán lugar el domingo durante la última etapa de la Vuelta Ciclista a España en la capital.

Así lo han desvelado la portavoz de la formación en la Asamblea, Manuela Bergerot, y el portavoz en funciones en el Ayuntamiento, Eduardo Rubiño, en declaraciones a los medios de comunicación en la sede de la formación.

Han llamado a los madrileños a sumarse a la "ola de dignidad" que prevén que recorra la región, aunque no han aclarado si la ministra de Sanidad, Mónica García, será una de las presentes en las protestas.

"Llamamos a la movilización de todos los madrileños y las madrileñas cuya seña de identidad es la lucha por las libertades de todos", ha lanzado Manuela Bergerot, quien ha cargado contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y contra el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, por preocuparse más por "la marea de dignidad" que por "el genocidio del Gobierno de Netanyahu".

Considera que Ayuso y Almeida están protagonizando una "escalada de confrontación y de violencia verbal" frente a unas manifestaciones "absolutamente pacíficas" para pedir el fin de las acciones militares de Israel en la Franja de Gaza.

Al hilo, ha afirmado que los mandatarios del PP "no representan el sentir" de la población madrileña, que considera que está del lado del pueblo palestino al tiempo que Ayuso y Almeida se "ponen del lado de los genocidas".

En cambio, ha loado el trabajo del Gobierno central --del que forman parte-- y, concretamente, del Ministerio de Sanidad, aseverando que su titular "siempre ha estado del lado de la paz" y ha usado las "herramientas" de su cartera para apoyar al pueblo palestino.

PIDE A DELEGACIÓN QUE "CUIDE" A LOS MANIFESTANTES

Bergerot y Rubiño se han dirigido también a la Delegación del Gobierno en Madrid, encabezada por Francisco Martín (PSOE), subrayando que la derecha "sale corriendo a amenazar" a los manifestantes con que "van a reprimir el derecho constitucional a manifestarse".

Por ello han solicitado al socialista que "cuide a los manifestantes" de los "delirios violentos de la derecha madrileña". "Tiene que proteger el derecho de manifestación y la libertad de expresión de los ciudadanos que legítimamente y de acuerdo con sus derechos constitucionales quieren expresar, quieren manifestar y quieren mostrar que su corazón está con el pueblo palestino", ha reclamado Rubiño.

En este punto han acusado a Almeida de buscar una "clara manipulación" al haber tachado de "violentas" las protestas que se han sucedido en las distintas etapas de la Vuelta Ciclista a España desde que estallara la primera a su paso por Bilbao.

Ha cargado, además, contra la afirmación del regidor de que no hay un "genocidio" en Palestina cometido por el Gobierno de Israel. El portavoz en funciones de Más Madrid ha puesto sobre la mesa la "hambruna programada", los "ataques indiscriminados con drones" o los "incendios de tiendas de campaña de refugiados".

Asimismo, le ha espetado a Almeida que las críticas que ha recibido tras sus declaraciones en el Pleno no justifica que se esté "victimizando de la forma que lo está haciendo" con una "frivolidad enorme" --aunque ha apostillado que "cualquier insulto es rechazable".

"Lo que tendría que hacer es pedir perdón y rectificar por unas palabras que niegan una realidad que todo el mundo está viendo con sus ojos", ha rematado Rubiño, quien ha añadido por último que hay "organizaciones de juristas a nivel internacional" que sí que tildan de "genocidio" las acciones del ejército de Israel.