Almeida exige al Gobierno transparencia, "más que con el coronavirus", y coordinación con las autonomías

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en el Día de Europa - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha exigido este viernes al Gobierno más transparencia e información en relación con los casos de hantavirus registrados y ante el traslado de afectados al Hospital Gómez Ulla, "más transparencia que con el coronavirus", además de coordinación con las autonomías afectadas.

"Lo que tiene que hacer el Gobierno de España es ser más transparente, dar toda la información inmediatamente. Recordamos todavía que el responsable sanitario nos dijo que en el coronavirus iba a ser dos o tres casos. Quizás convendría que se fuera más transparente que se fue cuando el inicio del coronavirus", ha reclamado desde la Casa de la Villa.

Tras dejar claro que no quiere dar a entender que "esto vaya a ser un coronavirus", sí mantiene que con la experiencia de la pandemia "los ciudadanos españoles merecen que se ponga toda la información a su disposición, con un total y absoluto ejercicio de transparencia y, desde luego, con coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas afectadas. Es el mínimo imprescindible para poder afrontar una crisis de estas características".

Sin embargo, no cree que "el Gobierno en estos momentos esté en condiciones ni de garantizar la información y la transparencia por sus actuaciones". En este punto, el primer edil se ha referido al presidente canario, Fernando Clavijo, "directamente afectado, que ya ha dicho que la cooperación no es la que esperaba".

"No es un buen comienzo para tener que afrontar una crisis sanitaria pero, sobre todo, para transmitir confianza al conjunto de los ciudadanos", ha declarado. "Cuando se produce una enfermedad y se están produciendo contagios, lo que tenemos que hacer es ocuparnos y preocuparnos", ha zanjado.