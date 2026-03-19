Almeida explica que finalmente se saca Moratalaz del SER después de escuchar a la Junta del distrito y a la vecindad

Parquímetro del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha explicado que finalmente se saca Moratalaz del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) después de escuchar a la Junta del distrito y a la vecindad.

Será en el Pleno del martes cuando se apruebe la ordenanza de Movilidad, donde no se incluirá a Moratalaz como zona SER aunque inicialmente sí estaba incluido. "Para eso está precisamente tanto el periodo de información pública como las consultas que hacemos como, sobre todo, la capacidad de escucha que tiene este equipo de Gobierno y que queda acreditado con esta enmienda", ha expuesto el regidor en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, esta vez trasladada a Vicálvaro.

"Nosotros entendíamos en un primer momento que Moratalaz era un lugar adecuado pero desde Moratalaz, tanto su concejal-presidente, Ignacio Pezuela, como las consultas nos han solicitado que no se incluyera", ha detallado.

Almeida ha defendido su "Gobierno sensible a lo que dicen los ciudadanos". "Hemos aplicado el mismo principio que venimos aplicando, que allí donde se pide el SER se hace una consulta vecinal, allí donde nosotros planteamos que se pueda hacer y, sin embargo, si no hay un acuerdo ni un consenso y el concejal-presidente nos indica que es mejor que no se haga, pues así actuamos", ha expuesto.