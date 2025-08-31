Almeida expresa su orgullo por pronunciar el pregón de las Fiestas Patronales de San Antolín

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. - GUSTAVO VALIENTE / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Matínez-Almeida, ha expresado este domingo su orgullo tras pronunciar ayer el pregón de las Fiestas Patronales de San Antolín de Medina del Campo, en Valladolid.

Almeida dio ayer inicio a las fiestas con un pregón en la Plaza Mayor de la Hispanidad en el que destacó vínculos con Madrid. "Madrid y Medina del Campo somos ciudades hermanas, unidas por la historia, la emoción y el orgullo de ser Castilla", ha escrito en su cuenta de la red social X.

"Un orgullo pronunciar el pregón de las Fiestas Patronales de San Antolín, compartiendo con los medinenses su alegría, sus tradiciones y la grandeza de su ciudad", ha agregado.