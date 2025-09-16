Almeida es favorable a seguir pagando el patrocinio de La Vuelta porque sería "injusto" sumarles un perjuicio económico

Vallas tiradas tras las cargas policiales a varias personas que protestan a favor de Palestina en Atocha - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha mostrado favorable a seguir pagando el patrocinio de La Vuelta Ciclista, a pesar de no haber concluido en Cibeles, porque sería "injusto" que, además de "castigar la imagen internacional", se le sumara un perjuicio económico.

En una entrevista en 'Cope', recogida por Europa Press, el primer edil ha sido preguntado por una información de 'El País', que detalla que tanto Almeida como la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se comprometieron a pagar casi 400.000 euros para promocionar Madrid en la etapa final de la Vuelta, que acabó suspendida.

"No puede ser que La Vuelta sufra el perjuicio. Tenemos un contrato de patrocinio y si La Vuelta no se pudo acabar no es porque la organización no hiciera todos los esfuerzos necesarios para que se pudiera celebrar", ha explicado.

Al alcalde le parece "un tanto injusto que, además de castigar la imagen internacional, sólo hay que ver la carta del presidente de la Unión Ciclista Internacional que ha dirigido al Gobierno de España, encima tuvieran que sufrir un perjuicio económico y un castigo".

"En mi opinión, desde luego deberíamos mantener y pagar ese patrocinio. Si por cualquier circunstancia administrativa esto no pudiera ser, pues articularíamos soluciones que permitieran solventar desde luego ese problema, pero mi intención es que La Vuelta no sufra ningún perjuicio económico como consecuencia de lo que sucedió el domingo porque no fue culpa de la organización lo que pasó", ha subrayado el primer edil.

FRANCISCO MARTÍN "NO QUISO HACER SU TRABAJO"

Martínez-Almeida, por otra parte, ha acusado al delegado del Gobierno, Francisco Martín, de que "no quiso hacer su trabajo" en la etapa final de La Vuelta Ciclista y "desequilibró" para "proteger una manifestación que no fue pacífica".

"Creo que el delegado del Gobierno transmitió, por acción o por omisión, que el equilibrio que debe haber entre una manifestación pacífica y la protección del orden público se debía decantar para proteger esa manifestación que no fue pacífica. Siempre hay que mantener un equilibrio pero el delegado del Gobierno desequilibró completamente", ha acusado.

Además, en base a lo trasladado por sindicatos policiales, el alcalde cree que los agentes del dispositivo "tenían las manos atadas para actuar, no contra los manifestantes pacíficos, pero sí contra aquellos que han sido identificados por haber cometido delitos en la época de la kale borroka y personas que tenían vínculos con grupos radicales, fundamentalmente de extrema izquierda".