Almeida garantiza la seguridad en la maratón del domingo ante las críticas de sindicatos por falta de policías

Archivo - Cientos de personas participan en la 47ª edición del Zurich Rock 'N' Roll Running Series, a 27 de abril de 2025, en Madrid (España). El Zurich Rock ‘N’ Roll Running Series Madrid es un evento organizado por AD. MAPOMA, que celebra este año la 47- Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha garantizado la seguridad en la edición número 48 de la 'Zurich Rock' N' Roll Running Series Maratón Madrid', que contará con un dispositivo similar al de otros años frente a las críticas de sindicatos por una supuesta falta de policías municipales voluntarios.

"La seguridad y la gestión de las emergencias está garantizada, por supuesto, gracias a Policía Municipal, Samur, Bomberos y agentes de Movilidad. El dispositivo es similar al que ya ha habido desde hace tantos años, tenemos experiencia suficiente para saber cuál debe ser y aquilatar el dispositivo", ha declarado desde el centro de operaciones de EMT Madrid en Sanchinarro.

Almeida ha zanjado así las críticas recibidas por un presunto déficit de personal. "No hay polémica alguna y no habrá, aunque alguno la quiera buscar. El dispositivo policial y de emergencias es similar al de años anteriores. Llevamos 48 años celebrando este maratón y es una de las pruebas más queridas por los madrileños", ha concluido.

El sindicato CSIT-Unión Profesional ha advertido de que la Maratón de Madrid no cuenta con los agentes de Policía Municipal voluntarios suficientes para cubrir el dispositivo de seguridad y que el Ayuntamiento se verá obligado a movilizar efectivos de los distritos. "Desvestir un santo para vestir otro", apuntan fuentes del sindicado.

"Dejarían los distritos con mínimos, y eso afecta a la seguridad de los distritos. La maratón saldrá, pero a costa de sacrificar la seguridad de otras zonas de Madrid", añaden estas mismas fuentes, que relacionan la falta de voluntarios al hartazgo del Cuerpo con el Ayuntamiento por dejarles "al margen de las mejoras" que sí hacen a otros colectivos municipales.

Preguntada por este asunto, y ante la posibilidad de que agentes en prácticas cubran la seguridad del evento, la vicealcaldesa de Madrid y delegada del Área de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha asegurado que el dispositivo "está absolutamente garantizado" y que "siempre ha habido agentes en prácticas" para estos dispositivos, incluido por ejemplo en la campaña de Navidad.

"Siempre hay agentes que en esos momentos aún no se han incorporado, pero que ya están en prácticas, han participado de esos dispositivos. También va a haber Agentes de Movilidad y, por lo tanto, no va a haber ningún problema", ha manifestado Sanz en declaraciones a la prensa.

MESA DE NEGOCIACIÓN PARA UN NUEVO ACUERDO

Esta supuesta falta de voluntarios estaría vinculada a las exigencias de los principales sindicatos policiales, que exigen la apertura de la Mesa de Negociación para alcanzar un nuevo acuerdo que renueve el anterior, caducado desde el año pasado.

En este sentido, los sindicatos apuntan que los policías "están cansados de que se les deje al margen de las mejoras que esta y otras administraciones anteriores han hecho, y siguen haciendo, a otros colectivos". "Están cabreados", apuntan desde CSIT-Unión Profesional, confirmando la información adelantada por 'El Mundo'.

"La Policía Municipal de Madrid ha demostrado que ha estado ahí siempre para cuando se la ha necesitado, ya sea por la pandemia, 'Filomena' o la dana, y no ha pedido nada", ha remachado desde el sindicato, reprochando que desde el Ayuntamiento de la capital "dan todo a otros colectivos" y "nada" a la Policía.

Sobre este asunto, Sanz ha asegurado que ya se han iniciado las conversaciones para el nuevo convenio y ha deslizado que el Ayuntamiento "en breve" va a abrir la Mesa de Negociación que reclaman los sindicatos. "Siempre que hay una negociación de un convenio hay ciertos tira y afloja", ha reconocido la vicealcaldesa.

Sin embargo, los principales sindicatos de la Policía Municipal de Madrid recuerdan la proximidad de "evento de gran relevancia" en la capital, como las Fiestas de San Isidro, el Orgullo o la visita del Papa. En este sentido, deslizan que si no se produce un "cambio de actitud" del Ayuntamiento, la situación podría "deteriorarse" y terminar afectando a "la seguridad y a la calidad del servicio".

RECOMENDACIÓN DE USAR TRANSPORTE PÚBLICO

Finalmente, la vicealcaldesa ha abordado las afecciones al tráfico que producirá la Maratón de Madrid, por lo que ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que haga uso del transporte público, especialmente el Metro, ante los cortes de tráfico que habrá en superficie.

Sanz ha hablado de una "afección muy relevante", con hasta un centenar de líneas de autobuses afectadas con motivo de una prueba que ya ha catalogado de "icónica" para la capital.