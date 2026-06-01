Almeida hace suyo 'el que pueda hacer que haga' pero "dentro de la ley porque para hacerlo fuera ya está Sánchez"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, atiende a los medios durante el acto de lanzamiento del 40 aniversario de Fad Juventud, a 20 de mayo de 2026, en Madrid (España). El acto se celebra bajo el lema ‘40 años al lado de la juventud’. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha hecho suya 'el que pueda hacer, que haga', la idea del expresidente del Gobierno José María Aznar, pero "quien pueda hacer que lo haga dentro de la ley porque para hacerlo fuera ya está el Gobierno de Pedro Sánchez".

En la jornada 'El papel de las infraestructuras, retos y oportunidades', organizada por el Instituto Atlántico de Gobierno, presidido por José María Aznar, con la colaboración de Madrid Calle 30 y ante el expresidente del Gobierno y la exalcaldesa Ana Botella, Almeida ha definido el suyo como un equipo "tributario del Gobierno de José María Aznar", caracterizado por "una buena gestión sobre buenas ideas".

Cuando se cumplen ocho años de la moción de censura que apartó a Mariano Rajoy de la Presidencia, Almeida ha recordado que "la defendió un tipo que está en la cárcel", en referencia al exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, "y ahora mismo hay un presidente atrincherado en la Moncloa".

"ESPAÑA ES UNA ANORMALIDAD DEMOCRÁTICA EN ESTOS MOMENTOS"

"España es una anormalidad democrática en estos momentos. Vivimos en una situación de excepcionalidad democrática con un Gobierno que ha secuestrado la voluntad del Parlamento, que es incapaz de presentar presupuestos, que está cercado y colapsado por la corrupción", ha enumerado.

Almeida ha vuelto a parafrasear a Aznar. "Ocho años después ha llegado el momento de decirle a todos los españoles que quieren conformar una mayoría social y un Gobierno limpio, honesto y que mire por el interés general de España que, desde el punto de vista cívico, hagamos todo lo que podamos hacer", ha instado.

"Quien pueda hacer, que haga, pero dentro de la ley, porque para hacerlo fuera ya está el Gobierno de Sánchez, quien comete delitos es el Gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE. Ahí está la diferencia entre el llamamiento de José María Aznar y la realidad de Pedro Sánchez", ha trasladado a la prensa sobre un mensaje dirigido al "deber cívico de la ciudadanía", a todos aquellos que "no aceptan la anormalidad democrática que vive España, que no aceptan no tener voz y que esté secuestrada en el Palacio de la Moncloa".

"NO SOMOS DELINCUENTES COMO ELLOS"

"No aceptamos que uno pueda tener a su mujer, a su hermano sentado en un banquillo, a sus secretarios de Organización en la cárcel, a su padrino político imputado y a su propio partido enfangado en una cloaca para atacar a los jueces. Todos tenemos el deber y el coraje cívico de asumir en estos momentos que es imprescindible un cambio de gobierno, siempre dentro de la ley y ateniéndose a la voluntad democrática. Nosotros no somos delincuentes como ellos", ha lanzado.

Después de que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se haya comprometido con PNV y Junts a convocar elecciones inmediatamente si apoyasen una potencial moción de censura contra Sánchez, José Luis Martínez-Almeida ha reiterado la necesidad de que "los españoles tengan voz y poder decir en las urnas de una vez por todas lo que piensan".

Cree que "le tiene miedo a las urnas quien sabe que su futuro en la Moncloa es el que le permite garantizar su supervivencia, no sólo política sino también procesal, por lo que secuestrar la voz de los españoles sólo obedece no a que haya una oposición marrullera sino a un Gobierno que es una mafia, sustentado por un partido político que es una mafia". "No nos merecemos lo que está pasando en España y si Pedro Sánchez es tan demócrata lo que tiene que hacer es convocar elecciones", ha subrayado.

Almeida incluso ha cuestionado a Sánchez por calificar de "marrullera" a la oposición "cuando tienes una cloaca. "Por cierto, ¿por qué sigue la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, si está imputada (presuntamente por falsear facturas)? Está imputada por montar una cloaca. ¡Qué no sabrá la gerente para que Sánchez no la haya cesado y siga tan tranquila en su despacho de Ferraz!, ha exclamado el alcalde, para criticar la "sinvergonzonería y la cara dura" del presidente.

"SIN SPOILERS"

Almeida no ha querido "hacer spoilers" de los proyectos de infraestructuras que el PP incorporará en el próximo programa electoral para los años 2027-2031, para insistir en su convencimiento de que revalidarán "con una mayoría suficiente" para formar gobierno de la mano de un PP "que parece claro que va a ser la fuerza más votada".

"Eso nos da una especial responsabilidad para que nuestro programa electoral lo podamos cumplir, como hemos hecho a lo largo de estos cuatro años, cuando parecía imposible que se pudiera acometer la transformación urbana tan ambiciosa y tan extraordinaria que se ha hecho", ha apostillado. En este momento están centrados "en acabar las obras en marcha".

En el acto organizado junto con el Instituto Altántico de Gobierno, Almeida ha puesto en valor la importancia que el Gobierno de Aznar dio a las infraestructuras porque "supo entender la realidad social y económica" del país, como la apuesta por la alta velocidad, la transformación y ampliación del aeropuerto de Madrid-Barajas o el plan hidrológico "que hubiera solucionado muchos de los problemas de hoy en día y que tan irresponsablemente fue derogado por José Luis Rodríguez Zapatero".

"Es un Gobierno (el de Aznar) que marcó una ambición y por eso nosotros nos sentimos en este equipo tributarios de ese Gobierno de José María Aznar y de los principios inspiradores que se sustentaron en la buena gestión y en las buenas ideas", ha definido Almeida.

El alcalde ha puesto el foco en materia de infraestructuras en "la joya de la corona", Calle 30, "una empresa en estos momentos 100% municipal y que es un ejemplo de capacidad de gestión y de transformación", la autovía urbana con la segunda red de túneles más extensas que hay en el mundo, únicamente detrás de Tokio. También ha destacado los 5.000 millones invertidos por el Ayuntamiento de Madrid a lo largo de los últimos siete años en infraestructuras.