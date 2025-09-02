Almeida hizo zapping con la entrevista a Sánchez porque no le gusta que le "tomen el pelo" y le mientan "en la cara"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, preside la reunión del equipo de Gobierno municipal, en la Casa de la Villa - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, hizo ayer zapping durante la entrevista al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en 'La 1' de TVE, porque no le gusta que le "tomen el pelo" y que le mientan "en la cara".

Desde un centro deportivo en Orcasitas (Usera), Almeida ha trasladado a la prensa que iba cambiando de canal volviendo a la entrevista cuando se le iba "pasando el enfado" por el "ejercicio de cinismo" que hizo Sánchez.

Se ha referido en concreto a la apelación a poner freno a la polarización que hizo el presidente del Gobierno, algo que el alcalde ha puesto en duda cuando "tiene al ministro de Transporte, Óscar Puente, en el Consejo de Ministros", un "personaje con su cuenta de 'X' bullendo todo el día, descalificando al adversario".

Siguiendo con la llamada a la moderación, Almeida cree que no es compatible con el "mayor insulto" que supuso por parte del presidente del Gobierno hablar de una pretendida "motivación política de los jueces", cuando no hay "mayor insulto a la democracia" que ese.

Unido a que en la entrevista "Pedro Sánchez desmintió a Pedro Sánchez" sobre la necesidad de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE), un punto en el que el socialista "balbuceó o mintió". También ha contestado al presidente a partir de su entrevista que "acudir a las urnas nunca puede ser un ejercicio de inestabilidad" para la sociedad, sí unicamente para el partido que puede perder el Gobierno.