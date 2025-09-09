Almeida insiste en no haber genocidio en Gaza, pero "se exceden reglas de guerra", y acusa a Sánchez de instrumentalizar

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha insistido como hiciera ayer en el Pleno del Estado de la Ciudad en que "no hay genocidio en Gaza", aunque sí ha reconocido que se están "excediendo las reglas de la guerra", para pasar a señalar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cree que utiliza a Palestina "para desviar la atención de sus problemas internos".

"No quiere decir que en Gaza no haya una guerra, no quiere decir que en Gaza no pueda haber habido acciones que hayan excedido incluso las reglas de la guerra, porque la guerra también tiene reglas. No discuto a nadie la legitimidad que tiene para denunciar cualquier exceso que considera que se haya producido pero, cuando hablamos del genocidio, hablamos de un término jurídico que implica unas consecuencias extraordinarias desde el punto de vista de la afección a los Derechos Humanos, a la vida y a la integridad física, es la exterminación sistemática de un grupo", ha argumentado en una entrevista en 'Onda Madrid', recogida por Europa Press.

Almeida ha sostenido que "en un debate político la palabra genocidio tiene que venir soportada por una realidad jurídica que venga definida como tal", es decir, "la Unión Europea desmintió a la vicepresidenta primera y comisaria de Competencia de la Comisión Europea, Teresa Ribera, cuando habló del genocidio y dijo que no lo podía decir en nombre de la UE".

"A mí lo que me sorprende es que ya ni siquiera podemos debatir y simplemente se diga que uno es inhumano y que cierra los ojos ante el dolor por simplemente decir que no considera que haya un genocidio", ha lamentado Almeida, para apostillar que "el primer pronunciamiento público que han hecho los países árabes en relación con la guerra que está habiendo en Gaza en estos momentos es para pedir a Hamás que se disuelva, que entregue el gobierno de Gaza y las armas", "lo mismo" que él defendió ayer en el Pleno del Estado de la Ciudad.

Al 'popular' le sorprende que "quienes niegan la capacidad de decir que habiendo una guerra no tiene por qué ser automáticamente un genocidio, por mucho daño que se esté causando por esa guerra, sin embargo, no dicen una sola palabra sobre Hamás, se limitan a condenar los atentados del 7 de octubre obviando que Hamás no es un gobierno en el que hay una banda terrorista, no, es una banda terrorista que tiene un gobierno". "Mientras Hamás no desaparezca no va a ser posible resolver ese problema", ha insistido.

Martínez-Almeida ha pasado a poner el foco en Sánchez. "Hay muy poca gente que dude que Pedro Sánchez esté utilizando el tema de Gaza para desviar la atención de sus problemas internos. Aquel que nos dice que en el tema de Venezuela, por ejemplo, no se puede apartar de la posición de la Unión Europea pero ahora, en relación con Palestina se aparta, no acata lo que está haciendo la Unión Europea en el ámbito internacional con Palestina", ha rematado.