Almeida insiste en que "no hay nada que hablar" con Maroto mientras que con Ortega Smith tiene "una relación complicada"

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha insistido en que "no hay nada que hablar" con la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, mientras que con el líder municipal de Vox, Javier Ortega Smith, tiene "una relación complicada".

En una entrevista en 'Telemadrid', recogida por Europa Press, el alcalde ha insistido en que mantendrá la ruptura institucional con la socialista "hasta que no pida disculpas públicamente" por llamarles 'asesinos', en relación con la gestión de la Comunidad en las residencias durante la primera ola de Covid.

"Con Reyes Maroto no hay nada que hablar, ni nada que reunirnos, ni nada que sentarnos. Vamos a respetar desde el punto de vista institucional, como no puede ser de otra manera, los derechos que tiene y las atribuciones que tiene como concejal del Ayuntamiento de Madrid", ha subrayado.

Le exige "que se retracte públicamente y pida disculpas". "Hasta que no lo haga públicamente y por los mismos medios donde expresó tal opinión tan miserable porque no me vale que si lo dices delante de 10 micrófonos luego te retractes en 'X'", ha incidido.

"RELACIÓN COMPLICADA" CON ORTEGA SMITH

Almeida, por otro lado, ha calificado la relación con Ortega Smith de "complicada y difícil". El primer edil ha recordado que con Vox firmó un pacto de investidura en 2019 gracias al que consiguió la Alcaldía.

"Se lo agradecí a Vox cuando a todo el mundo le parecía un anatema pactar con Vox en España. El Ayuntamiento de Madrid fue la primera gran institución que pactó con Vox y yo no me avergoncé de nada. El pacto es público, estaba ahí, siempre le dije a mis adversarios políticos que me dijeran qué no encajaba en la Constitución porque yo tengo muy claro que los pactos de Pedro Sánchez no encajan en la Constitución", ha contestado.

A partir de ahí, Javier Ortega ha experimentado "una deriva, similar a la que tuvo Vox, cuando entendió que era más importante Vox que la ciudad de Madrid". "Y decidió que nos ponía a prueba, por decirlo gráficamente, empezó todo con Madrid 360", ha cuestionado.