Almeida insiste en que no pondrá la bandera LGTBI y cree que esta polémica es "el clavo ardiendo" de la izquierda

1051000.1.260.149.20260211131532 El alcalde Madrid, José Luis Martínez Almeida. - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha insistido en que no pondrá la bandera LGTBI en el Ayuntameinto coincidiendo con el Orgullo y considera que esta polémica es "el clavo ardiendo" de la izquierda con estas celebraciones.

"Cuando llegué dijeron que se iba a acabar el Orgullo, que no iba a permitir que continuara el Orgullo. Y el Orgullo se está haciendo como nunca en esta ciudad", ha sacado pecho el regidor al ser preguntado por la inadmisión por parte de un juzgado de la demanda de Vox contra las banderas LGTBI+ en el edificio de grupos municipales de la calle Mayor.

Tras inaugurar el centro de experiencias Discovery Center de Madrid in Game, Martínez Almeida ha defendido que no colocará esta enseña no porque "se la del colectivo LGTBI" sino porque entienden que "de acuerdo a la normativa hay una serie de banderas oficiales que son las que tienen que ondear en los edificios".

Almeida ha incidido, sobre el juzgado que ha desestimado la demanda de Vox, que la resolución "exculpa completamente y exonera" al Ayuntamiento en lo relativo a la colocación de las banderas por parte de grupos de la oposición y además "niega la legitimación activa de Vox".

Ha cuestionado si el portavoz de Vox en el Consistorio, Javier Ortega Smith, será tan diligente para explicar "todas las razones" que le motivaron para poner la demandad, teniendo en cuenta lo activo que es para "denunciar cuando el Ayuntamiento tiene alguna sentencia en contra".

"Ha sido no solo desestimada en relación con el fondo, sino más importante, en relación con la forma, porque le niega la legitimación a Vox en este sentido, desde el punto de vista contencioso, para acudir a los tribunales", ha rematado.