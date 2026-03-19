Almeida insiste en que la realidad del cantón de Montecarmelo tumbará "leyendas" de quien lo asemejó a "Chernobil"

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante un pleno extraordinario del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles, a 25 de junio de 2024, en Madrid (España). El Pleno del Ayuntamiento de Madrid debate sobre el estado actual - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha insistido en que la realidad del cantón de Montecarmelo tumbará "mentiras y leyendas" de quien lo asemejó a "Chernobil".

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, esta vez trasladada a Vicálvaro, el primer edil ha reaccionado a la convocatoria vecinal de mañana, a los que les ha trasladado que "la única forma de demostrar las mentiras y leyendas que se han hecho sobre el cantón de Montecarmelo es cuando los vecinos puedan comprobar que el equipo de Gobierno les ha dicho la verdad desde el primer momento".

"Vayan y hablen con los trabajadores, pregunten a los trabajadores si dignificamos sus condiciones y están en mejores condiciones de hacer su trabajo por tener unos vestuarios donde se puedan cambiar próximos a su lugar de trabajo", ha lanzado Almeida, que ha puesto el foco en la izquierda y su "oposición tan destructiva" porque, "tan preocupados por el parque y las zonas verdes, pero va a haber un parque que hasta este momento no existe en Montecarmelo".